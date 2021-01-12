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СМИ: во Франции задержали семь человек по делу об убийстве учителя
СМИ: во Франции задержали семь человек по делу об убийстве учителя
Семь человек задержаны в рамках расследования дела об убийстве учителя истории Самюэля Пати во Франции, которое произошло в октябре прошлого года, сообщает... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T17:27
2021-01-12T17:27
убийство учителя во франции
франция
париж
в мире
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ПАРИЖ, 12 янв - РИА Новости. Семь человек задержаны в рамках расследования дела об убийстве учителя истории Самюэля Пати во Франции, которое произошло в октябре прошлого года, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник, близкий к следствию.Отмечается, что задержанные участвовали в тех же дискуссионных группах, в которых состоял напавший на преподавателя Абдулах Анзоров.Ранее сообщалось о многочисленных задержанных по этому делу. Так, в частности, в начале декабря СМИ рассказывали о задержании молодых людей, которые подозреваются в том, что вступали в контакт с Анзоровым.Нападение на французского учителя истории Самюэля Пати, показывавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда, произошло близ Парижа 16 октября. Напавший обезглавил преподавателя около школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, а затем был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
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убийство учителя во франции, франция, париж, в мире

СМИ: во Франции задержали семь человек по делу об убийстве учителя

17:27 12.01.2021
 
© AP Photo / Michel EulerФранцузская полиция на месте нападения на учителя в пригороде Обервилье
Французская полиция на месте нападения на учителя в пригороде Обервилье - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© AP Photo / Michel Euler
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 12 янв - РИА Новости. Семь человек задержаны в рамках расследования дела об убийстве учителя истории Самюэля Пати во Франции, которое произошло в октябре прошлого года, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Отмечается, что задержанные участвовали в тех же дискуссионных группах, в которых состоял напавший на преподавателя Абдулах Анзоров.
Ранее сообщалось о многочисленных задержанных по этому делу. Так, в частности, в начале декабря СМИ рассказывали о задержании молодых людей, которые подозреваются в том, что вступали в контакт с Анзоровым.
Нападение на французского учителя истории Самюэля Пати, показывавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда, произошло близ Парижа 16 октября. Напавший обезглавил преподавателя около школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, а затем был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
На месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря 2020, 12:20
В Кремле заявили, что оправдать убийство учителя во Франции невозможно
 
Убийство учителя во ФранцииФранцияПарижВ мире
 
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