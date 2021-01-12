https://ria.ru/20210112/ubiystvo-1592750274.html
СМИ: во Франции задержали семь человек по делу об убийстве учителя
СМИ: во Франции задержали семь человек по делу об убийстве учителя
Семь человек задержаны в рамках расследования дела об убийстве учителя истории Самюэля Пати во Франции, которое произошло в октябре прошлого года, сообщает... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T17:27
2021-01-12T17:27
2021-01-12T17:27
убийство учителя во франции
франция
париж
в мире
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ПАРИЖ, 12 янв - РИА Новости. Семь человек задержаны в рамках расследования дела об убийстве учителя истории Самюэля Пати во Франции, которое произошло в октябре прошлого года, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник, близкий к следствию.Отмечается, что задержанные участвовали в тех же дискуссионных группах, в которых состоял напавший на преподавателя Абдулах Анзоров.Ранее сообщалось о многочисленных задержанных по этому делу. Так, в частности, в начале декабря СМИ рассказывали о задержании молодых людей, которые подозреваются в том, что вступали в контакт с Анзоровым.Нападение на французского учителя истории Самюэля Пати, показывавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда, произошло близ Парижа 16 октября. Напавший обезглавил преподавателя около школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, а затем был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
https://ria.ru/20201208/ubiystvo-1588180965.html
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убийство учителя во франции, франция, париж, в мире