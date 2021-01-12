https://ria.ru/20210112/turtsiya-1592726039.html

Проектная компания опровергла данные о трещине в фундаменте АЭС "Аккую"

Проектная компания опровергла данные о трещине в фундаменте АЭС "Аккую"

Сообщения о трещине в фундаменте сооружаемой Росатомом на юге Турции АЭС "Аккую" не соответствуют действительности, сообщила проектная компания АО АККУЮ... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T14:56

2021-01-12T14:56

2021-01-12T14:56

ядерные технологии

аэс "аккую"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

турция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584058048_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_7c4e638d8e2b3f143709efb268c4ed4d.jpg

АНКАРА, 12 янв - РИА Новости. Сообщения о трещине в фундаменте сооружаемой Росатомом на юге Турции АЭС "Аккую" не соответствуют действительности, сообщила проектная компания АО АККУЮ НУКЛЕАР.Ранее турецкие СМИ сообщили о трещине в фундаменте сооружаемой АЭС со ссылкой на депутата парламента от оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Али Башарыра. Он разместил в соцсетях видео, снятое в районе АЭС, на котором видна трещина в бетоне и просочившаяся через нее вода."Первые кадры опубликованного видео не относятся к комплексу зданий и сооружений АЭС "Аккую". На данных кадрах демонстрируется участок дороги и специальной площадки, расположенной на территории сооружения АЭС "Аккую". На бетонной поверхности, не являющейся фундаментом какого-либо из зданий, заметны следы большой спецтехники. Подобная техника не может заехать на бетонное основание или фундаментную плиту", - говорится в сообщении."На последующих кадрах демонстрируется участок цементной выравнивающей стяжки фундамента здания машинного зала 3-го энергоблока АЭС "Аккую". Бетонное основание выполняет функцию опорной плиты фундамента здания и распределяет нагрузку от здания по большей площади. Кроме того, оно обеспечивает дополнительную гидроизоляцию фундамента от грунтовых вод и выравнивает монтажную поверхность для более точной установки арматурного каркаса", - отмечается в сообщении."Наличие в бетонном основании изменений, допустимых проектными параметрами, никак не влияет на жесткость конструктива и устойчивость возводимого здания. Напомним, что пригодность грунтового основания к возведению зданий и сооружений атомной электростанции подтверждается результатами целого комплекса инженерных изысканий", - говорится в сообщении.Отмечается, что все работы на площадке строительства АЭС "Аккую" выполняются с соблюдением всех турецких, российских и международных требований качества и безопасности, под постоянным многоступенчатым контролем АО АККУЮ НУКЛЕАР, подрядных компаний, а также независимых инспекционных организаций, включая французскую инжиниринговую группу Assystem и Агентство по ядерному регулированию."Что касается кадров, демонстрирующих, как из грунта сочится вода, – на них запечатлены стандартные работы по строительному водопонижению. В том случае, когда грунтовые воды находятся достаточно высоко, чтобы служить препятствием для устройства котлована или заливки фундамента, на строительной площадке выполняется комплекс мероприятий для осушения участка строительства на временной основе. Данные мероприятия реализуются до тех пор, пока строительство не пройдет этап гидроизоляции фундамента и не поднимется выше уровня грунтовых вод", - сообщила проектная компания.С этой целью на участках строительства устраиваются так называемые зумпфы – приёмные колодцы, предназначенные для отведения грунтовых вод при помощи насосных установок. На кадрах, где видно, как из грунта выходит вода, показаны именно эти работы, отметило АО АККУЮ НУКЛЕАР."Водопонизительные установки и устройства, в том числе сеть водостоков, зумпфов и водосборников, размещаются таким образом, чтобы не создавать препятствий для работы строительного оборудования и транспорта, а также возведения и эксплуатации соседних сооружений. Данные мероприятия реализуются только на этапе строительных работ, поскольку на площадке АЭС "Аккую" также создаётся система дренажа. Эта система будет надёжно обеспечивать понижение уровня грунтовых вод и отвод дождевой воды от зданий и сооружений станции", - сообщила проектная компания.АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate - "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость проекта - порядка 20 миллиардов долларов. Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" с участием госкорпорации "Росатом" началось в апреле 2018 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20201117/akkuyu-1584954595.html

https://ria.ru/20200629/1573613287.html

https://ria.ru/20200108/1563188992.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", турция, в мире