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Туризм
https://ria.ru/20210112/turizm-1592708240.html
Эксперты рассказали, как изменился интерес к раннему бронированию туров
Эксперты рассказали, как изменился интерес к раннему бронированию туров
Количество запросов к Яндексу, содержащих фразу "раннее бронирование", за год снизилось на 79 процентов, или в 4,6 раза, сообщает TourDom со ссылкой на данные... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T16:08
2021-01-12T16:08
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Количество запросов к Яндексу, содержащих фразу "раннее бронирование", за год снизилось на 79 процентов, или в 4,6 раза, сообщает TourDom со ссылкой на данные сервиса Wordstat.Если в декабре 2019 года такое словосочетание набирали в поисковой строке 84 тысячи раз, то в последний месяц минувшего года — лишь 18 тысяч. Спад популярности был заметен еще в январе 2020 года и максимально проявил себя к маю. Именно тогда стало ясно, что летний сезон в прежнем формате не состоится, пишет издание.После того, как в июне прошлого года были открыты российские курорты, интерес к раннему бронированию немного оживился, но примерно втрое отставал от показателей 2019 года. В августе, когда туристы обычно начинали планировать зимний отдых, традиционного всплеска не произошло: помешали неопределенность с открытием границ и опасения второй волны коронавируса.Начиная с ноября количество поисковых запросов вновь стало увеличиваться. Их в разы меньше, чем в 2019 году, но тенденция внушает участникам рынка оптимизм. Осенью туроператоры и отельеры начали продвигать предложения на сезон, и можно предположить, что картина спроса прояснится ближе к марту, когда большинство путешественников традиционно планирует летний отдых. Фаворитом среди зарубежных направлений будет Турция. Кроме того, вырастет спрос и на внутрироссийские направления, пишет издание.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туры, туристы, отдых, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, турция

Эксперты рассказали, как изменился интерес к раннему бронированию туров

16:08 12.01.2021
 
© Depositphotos / ViolinВоздушные шары в Каппадокии, Турция
Воздушные шары в Каппадокии, Турция - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Depositphotos / Violin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Количество запросов к Яндексу, содержащих фразу "раннее бронирование", за год снизилось на 79 процентов, или в 4,6 раза, сообщает TourDom со ссылкой на данные сервиса Wordstat.
Если в декабре 2019 года такое словосочетание набирали в поисковой строке 84 тысячи раз, то в последний месяц минувшего года — лишь 18 тысяч. Спад популярности был заметен еще в январе 2020 года и максимально проявил себя к маю. Именно тогда стало ясно, что летний сезон в прежнем формате не состоится, пишет издание.
После того, как в июне прошлого года были открыты российские курорты, интерес к раннему бронированию немного оживился, но примерно втрое отставал от показателей 2019 года.
В августе, когда туристы обычно начинали планировать зимний отдых, традиционного всплеска не произошло: помешали неопределенность с открытием границ и опасения второй волны коронавируса.
Начиная с ноября количество поисковых запросов вновь стало увеличиваться. Их в разы меньше, чем в 2019 году, но тенденция внушает участникам рынка оптимизм. Осенью туроператоры и отельеры начали продвигать предложения на сезон, и можно предположить, что картина спроса прояснится ближе к марту, когда большинство путешественников традиционно планирует летний отдых.
Фаворитом среди зарубежных направлений будет Турция. Кроме того, вырастет спрос и на внутрироссийские направления, пишет издание.
Дмитрий Кочергин. Лунная соната. 2020 - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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