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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210112/trudoustroystvo-1592773380.html
В Подмосковье открыто более 4,5 тысячи вакансий для инвалидов
В Подмосковье открыто более 4,5 тысячи вакансий для инвалидов
Министр соцразвития Московской области Ирина Фаевская рассказала, что число рабочих мест, которые предлагаются лицам с ограниченными возможностями здоровья,... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T19:21
2021-01-12T19:21
новости подмосковья
ирина фаевская
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Министр соцразвития Московской области Ирина Фаевская рассказала, что число рабочих мест, которые предлагаются лицам с ограниченными возможностями здоровья, превысило 4,5 тысячи. Об этом сообщил телеканал "360".По словам Фаевской, в числе открытых вакансий 4477 – квотируемые рабочие места. Речь идет о вакансиях для трудоустройства на должности инженеров, программистов и менеджеров. Также предлагается работа кладовщика, диспетчера и дворника.Любой желающий может узнать о вакансиях на портале Роструда "Работа в России". Здесь опубликованы сведения о 62,7 тысячи рабочих мест.
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ирина фаевская, московская область (подмосковье)

В Подмосковье открыто более 4,5 тысячи вакансий для инвалидов

19:21 12.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовПосетитель на специализированной ярмарке вакансий для инвалидов
Посетитель на специализированной ярмарке вакансий для инвалидов - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Министр соцразвития Московской области Ирина Фаевская рассказала, что число рабочих мест, которые предлагаются лицам с ограниченными возможностями здоровья, превысило 4,5 тысячи. Об этом сообщил телеканал "360".
По словам Фаевской, в числе открытых вакансий 4477 – квотируемые рабочие места. Речь идет о вакансиях для трудоустройства на должности инженеров, программистов и менеджеров. Также предлагается работа кладовщика, диспетчера и дворника.
Любой желающий может узнать о вакансиях на портале Роструда "Работа в России". Здесь опубликованы сведения о 62,7 тысячи рабочих мест.
 
Новости ПодмосковьяИрина ФаевскаяМосковская область (Подмосковье)
 
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