https://ria.ru/20210112/trudoustroystvo-1592773380.html

В Подмосковье открыто более 4,5 тысячи вакансий для инвалидов

В Подмосковье открыто более 4,5 тысячи вакансий для инвалидов

Министр соцразвития Московской области Ирина Фаевская рассказала, что число рабочих мест, которые предлагаются лицам с ограниченными возможностями здоровья,... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T19:21

2021-01-12T19:21

2021-01-12T19:21

новости подмосковья

ирина фаевская

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Министр соцразвития Московской области Ирина Фаевская рассказала, что число рабочих мест, которые предлагаются лицам с ограниченными возможностями здоровья, превысило 4,5 тысячи. Об этом сообщил телеканал "360".По словам Фаевской, в числе открытых вакансий 4477 – квотируемые рабочие места. Речь идет о вакансиях для трудоустройства на должности инженеров, программистов и менеджеров. Также предлагается работа кладовщика, диспетчера и дворника.Любой желающий может узнать о вакансиях на портале Роструда "Работа в России". Здесь опубликованы сведения о 62,7 тысячи рабочих мест.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина фаевская, московская область (подмосковье)