https://ria.ru/20210112/tramp-1592657228.html
Правозащитники призвали Трампа отменить поездку к пограничной стене
Правозащитники призвали Трампа отменить поездку к пограничной стене
Влиятельная правозащитная организация Центр правовой помощи южной бедноте (SPLC) призвала президента США Дональда Трампа отказаться от поездки во вторник на... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T02:12
2021-01-12T02:12
2021-01-12T02:12
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Влиятельная правозащитная организация Центр правовой помощи южной бедноте (SPLC) призвала президента США Дональда Трампа отказаться от поездки во вторник на границу с Мексикой, где он намерен посетить строящуюся пограничную стену.Представитель центра Эфрен Оливарес заявила, что повестка дня Трампа провоцирует расистский подход к иммигрантам и продвигает идеологию "превосходства белых"."Планируемая поездка президента на границу лишь усугубит вред и вызовет новое насилие. Ее следует отменить", - заявила Оливарес.Обещание построить стену на границей с Мексикой было одним из главных в предвыборной программе Трампа.Президент США намерен отпраздновать свои достижения в строительстве стены, невзирая на подготовку импичмента в палате представителей. Демократы обвиняют Трампа в подстрекательстве к беспорядкам 6 января, когда толпа взяла штурмом Капитолий США. В ходе беспорядков погибли пять человек.
https://ria.ru/20210112/tramp-1592656198.html
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капитолий, дональд трамп, мексика, сша, в мире