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Правозащитники призвали Трампа отменить поездку к пограничной стене
Правозащитники призвали Трампа отменить поездку к пограничной стене
Влиятельная правозащитная организация Центр правовой помощи южной бедноте (SPLC) призвала президента США Дональда Трампа отказаться от поездки во вторник на... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T02:12
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капитолий
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сша
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Влиятельная правозащитная организация Центр правовой помощи южной бедноте (SPLC) призвала президента США Дональда Трампа отказаться от поездки во вторник на границу с Мексикой, где он намерен посетить строящуюся пограничную стену.Представитель центра Эфрен Оливарес заявила, что повестка дня Трампа провоцирует расистский подход к иммигрантам и продвигает идеологию "превосходства белых"."Планируемая поездка президента на границу лишь усугубит вред и вызовет новое насилие. Ее следует отменить", - заявила Оливарес.Обещание построить стену на границей с Мексикой было одним из главных в предвыборной программе Трампа.Президент США намерен отпраздновать свои достижения в строительстве стены, невзирая на подготовку импичмента в палате представителей. Демократы обвиняют Трампа в подстрекательстве к беспорядкам 6 января, когда толпа взяла штурмом Капитолий США. В ходе беспорядков погибли пять человек.
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капитолий, дональд трамп, мексика, сша, в мире

Правозащитники призвали Трампа отменить поездку к пограничной стене

02:12 12.01.2021
 
© REUTERS / Jim BourgПрезидент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© REUTERS / Jim Bourg
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Влиятельная правозащитная организация Центр правовой помощи южной бедноте (SPLC) призвала президента США Дональда Трампа отказаться от поездки во вторник на границу с Мексикой, где он намерен посетить строящуюся пограничную стену.
Представитель центра Эфрен Оливарес заявила, что повестка дня Трампа провоцирует расистский подход к иммигрантам и продвигает идеологию "превосходства белых".
"Планируемая поездка президента на границу лишь усугубит вред и вызовет новое насилие. Ее следует отменить", - заявила Оливарес.
Обещание построить стену на границей с Мексикой было одним из главных в предвыборной программе Трампа.
Президент США намерен отпраздновать свои достижения в строительстве стены, невзирая на подготовку импичмента в палате представителей. Демократы обвиняют Трампа в подстрекательстве к беспорядкам 6 января, когда толпа взяла штурмом Капитолий США. В ходе беспорядков погибли пять человек.
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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