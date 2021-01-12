https://ria.ru/20210112/tramp-1592657228.html

Правозащитники призвали Трампа отменить поездку к пограничной стене

Правозащитники призвали Трампа отменить поездку к пограничной стене

Влиятельная правозащитная организация Центр правовой помощи южной бедноте (SPLC) призвала президента США Дональда Трампа отказаться от поездки во вторник на... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T02:12

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2021-01-12T02:12

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дональд трамп

мексика

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Влиятельная правозащитная организация Центр правовой помощи южной бедноте (SPLC) призвала президента США Дональда Трампа отказаться от поездки во вторник на границу с Мексикой, где он намерен посетить строящуюся пограничную стену.Представитель центра Эфрен Оливарес заявила, что повестка дня Трампа провоцирует расистский подход к иммигрантам и продвигает идеологию "превосходства белых"."Планируемая поездка президента на границу лишь усугубит вред и вызовет новое насилие. Ее следует отменить", - заявила Оливарес.Обещание построить стену на границей с Мексикой было одним из главных в предвыборной программе Трампа.Президент США намерен отпраздновать свои достижения в строительстве стены, невзирая на подготовку импичмента в палате представителей. Демократы обвиняют Трампа в подстрекательстве к беспорядкам 6 января, когда толпа взяла штурмом Капитолий США. В ходе беспорядков погибли пять человек.

https://ria.ru/20210112/tramp-1592656198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, мексика, сша, в мире