https://ria.ru/20210112/tramp-1592653548.html
CNN: экс-генпрокурор призывал Трампа не прибегать к самопомилованию
CNN: экс-генпрокурор призывал Трампа не прибегать к самопомилованию
Бывший генеральный прокурор США Уильям Барр и юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне предупредили действующего президента США Дональда Трампа, что, по их... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T00:44
2021-01-12T00:44
2021-01-12T00:44
захват капитолия в вашингтоне
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Бывший генеральный прокурор США Уильям Барр и юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне предупредили действующего президента США Дональда Трампа, что, по их мнению, ему не следует прибегать к помилованию самого себя, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.По словам источников телеканала, Барр изложил свою позицию еще до того, как в декабре 2020 года ушел в отставку.Ранее агентство Блумберг передавало, что Трамп подготовил обширный список лиц, которых он надеется помиловать до своего ухода с должности, в него он, вероятно, включил себя, а также своих родственников, друзей и двух известных рэперов. О том, что Трамп обсуждал возможность помиловать самого себя до истечения срока правления 20 января, писала и газета New York Times.Шестого января Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.
https://ria.ru/20210111/impichment-1592651062.html
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капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире