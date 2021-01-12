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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210112/tramp-1592653548.html
CNN: экс-генпрокурор призывал Трампа не прибегать к самопомилованию
CNN: экс-генпрокурор призывал Трампа не прибегать к самопомилованию
Бывший генеральный прокурор США Уильям Барр и юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне предупредили действующего президента США Дональда Трампа, что, по их... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T00:44
2021-01-12T00:44
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Бывший генеральный прокурор США Уильям Барр и юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне предупредили действующего президента США Дональда Трампа, что, по их мнению, ему не следует прибегать к помилованию самого себя, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.По словам источников телеканала, Барр изложил свою позицию еще до того, как в декабре 2020 года ушел в отставку.Ранее агентство Блумберг передавало, что Трамп подготовил обширный список лиц, которых он надеется помиловать до своего ухода с должности, в него он, вероятно, включил себя, а также своих родственников, друзей и двух известных рэперов. О том, что Трамп обсуждал возможность помиловать самого себя до истечения срока правления 20 января, писала и газета New York Times.Шестого января Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.
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капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

CNN: экс-генпрокурор призывал Трампа не прибегать к самопомилованию

00:44 12.01.2021
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Бывший генеральный прокурор США Уильям Барр и юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне предупредили действующего президента США Дональда Трампа, что, по их мнению, ему не следует прибегать к помилованию самого себя, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
По словам источников телеканала, Барр изложил свою позицию еще до того, как в декабре 2020 года ушел в отставку.
Ранее агентство Блумберг передавало, что Трамп подготовил обширный список лиц, которых он надеется помиловать до своего ухода с должности, в него он, вероятно, включил себя, а также своих родственников, друзей и двух известных рэперов. О том, что Трамп обсуждал возможность помиловать самого себя до истечения срока правления 20 января, писала и газета New York Times.
Шестого января Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
Вчера, 23:35
Демократы собрали достаточное для импичмента Трампа число голосов
 
Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийДональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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