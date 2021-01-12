https://ria.ru/20210112/tramp-1592653548.html

CNN: экс-генпрокурор призывал Трампа не прибегать к самопомилованию

CNN: экс-генпрокурор призывал Трампа не прибегать к самопомилованию

Бывший генеральный прокурор США Уильям Барр и юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне предупредили действующего президента США Дональда Трампа, что, по их... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T00:44

2021-01-12T00:44

2021-01-12T00:44

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592268283_0:66:3008:1758_1920x0_80_0_0_c67e74bb9198dd8c7073283e1bed72e1.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Бывший генеральный прокурор США Уильям Барр и юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне предупредили действующего президента США Дональда Трампа, что, по их мнению, ему не следует прибегать к помилованию самого себя, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.По словам источников телеканала, Барр изложил свою позицию еще до того, как в декабре 2020 года ушел в отставку.Ранее агентство Блумберг передавало, что Трамп подготовил обширный список лиц, которых он надеется помиловать до своего ухода с должности, в него он, вероятно, включил себя, а также своих родственников, друзей и двух известных рэперов. О том, что Трамп обсуждал возможность помиловать самого себя до истечения срока правления 20 января, писала и газета New York Times.Шестого января Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.

https://ria.ru/20210111/impichment-1592651062.html

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире