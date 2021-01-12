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В Мадриде зафиксировали одну из самых низких температур с 1945 года
В Мадриде зафиксировали одну из самых низких температур с 1945 года
Одна из самых низких температур за последние 76 лет была зафиксирована в Мадриде в ночь на вторник, следует из данных метеорологического агентства AEMET. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T15:03
2021-01-12T17:36
арагон
мадрид (город)
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МАДРИД, 12 янв – РИА Новости. Одна из самых низких температур за последние 76 лет была зафиксирована в Мадриде в ночь на вторник, следует из данных метеорологического агентства AEMET.После беспрецедентного за последние несколько десятилетий снегопада, обрушившегося на Мадрид в конце прошлой недели и побившего рекорд 1971 года, в город пришел холод. Ночью столбики термометра в некоторых районах опустились ниже 10 градусов. Так, в районе Университетского городка – 10,8 градусов ниже нуля, самый низкий показатель с начала ведения регистрации в этом районе в 1972 году.В аэропорту "Барахас" было зафиксировано минус 13,2 градуса. Это также один из самых низких показателей с начала ведения регистрации в этом районе в 1945 году. 16 января 1945 года здесь столбики термометра опустились на отметку минус 15,2 градуса, 5 февраля 1963 – минус 14,8 градуса, сообщает AEMET в Twitter.В районе парка Ретиро было зафиксировано минус 7,4 градуса (рекорд с февраля 1963 – 8,6 градуса ниже нуля). Всего с 1920 года в этом районе было только 20 дней, когда температура опускалась ниже.Холодная погода установилась на значительной части Испании. Красный уровень опасности был введен одновременно в одиннадцати провинциях Кастилии-и-Леона, Кастилии-ла-Манчи, Арагона и сообщества Мадрид.Ожидается, что в ночь на среду в столице также будет холодно – до минус 10. Представитель AEMET Рубен дель Кампо назвал подобные погодные условия "действительно беспрецедентными", по его словам, такое было "только однажды за последние сто лет".
https://ria.ru/20210111/sneg-1592636216.html
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арагон, мадрид (город), испания, в мире

В Мадриде зафиксировали одну из самых низких температур с 1945 года

15:03 12.01.2021 (обновлено: 17:36 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Бруно Тевенин / Перейти в фотобанкЗаснеженный в результате снегопада фонтан Сибелес в Мадриде
Заснеженный в результате снегопада фонтан Сибелес в Мадриде - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Бруно Тевенин
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МАДРИД, 12 янв – РИА Новости. Одна из самых низких температур за последние 76 лет была зафиксирована в Мадриде в ночь на вторник, следует из данных метеорологического агентства AEMET.
После беспрецедентного за последние несколько десятилетий снегопада, обрушившегося на Мадрид в конце прошлой недели и побившего рекорд 1971 года, в город пришел холод. Ночью столбики термометра в некоторых районах опустились ниже 10 градусов. Так, в районе Университетского городка – 10,8 градусов ниже нуля, самый низкий показатель с начала ведения регистрации в этом районе в 1972 году.
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В аэропорту "Барахас" было зафиксировано минус 13,2 градуса. Это также один из самых низких показателей с начала ведения регистрации в этом районе в 1945 году. 16 января 1945 года здесь столбики термометра опустились на отметку минус 15,2 градуса, 5 февраля 1963 – минус 14,8 градуса, сообщает AEMET в Twitter.
В районе парка Ретиро было зафиксировано минус 7,4 градуса (рекорд с февраля 1963 – 8,6 градуса ниже нуля). Всего с 1920 года в этом районе было только 20 дней, когда температура опускалась ниже.
Холодная погода установилась на значительной части Испании. Красный уровень опасности был введен одновременно в одиннадцати провинциях Кастилии-и-Леона, Кастилии-ла-Манчи, Арагона и сообщества Мадрид.
Ожидается, что в ночь на среду в столице также будет холодно – до минус 10. Представитель AEMET Рубен дель Кампо назвал подобные погодные условия "действительно беспрецедентными", по его словам, такое было "только однажды за последние сто лет".
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