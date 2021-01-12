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Талибы предупредили США о последствиях авиаударов в Афганистане
Талибы предупредили США о последствиях авиаударов в Афганистане
Талибы будут вынуждены ответить, если США продолжат наносить авиаудары в Афганистане, нарушающие дохийское мирное соглашение, Вашингтон "серьезно" об этом... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T14:17
2021-01-12T14:17
афганистан
талибан
сша
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Талибы будут вынуждены ответить, если США продолжат наносить авиаудары в Афганистане, нарушающие дохийское мирное соглашение, Вашингтон "серьезно" об этом предупрежден, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель движения Забиулла Муджахид."У нас есть канал для того, чтобы начать серьезную дискуссию с США по этому вопросу", - сказал Муджахид.С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли США в нарушении Дохийского мирного соглашения. Еще в декабре движение утверждало, что в результате авиаударов США в провинции Кандагар погибли 12 мирных жителей.В 2020 году в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
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афганистан, талибан, сша

Талибы предупредили США о последствиях авиаударов в Афганистане

14:17 12.01.2021
 
© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Талибы будут вынуждены ответить, если США продолжат наносить авиаудары в Афганистане, нарушающие дохийское мирное соглашение, Вашингтон "серьезно" об этом предупрежден, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель движения Забиулла Муджахид.
"Мы дали им понять и продолжаем заявлять, что если операция будет продолжена, это будет расценено как умышленное нарушение (соглашения), и мы, конечно же, будем вынуждены отреагировать. Это провокационный акт", - заявил Муджахид. По его словам, американцам было заявлено "со всей серьезностью", что они "должны контролировать удары".
"У нас есть канал для того, чтобы начать серьезную дискуссию с США по этому вопросу", - сказал Муджахид.
С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли США в нарушении Дохийского мирного соглашения. Еще в декабре движение утверждало, что в результате авиаударов США в провинции Кандагар погибли 12 мирных жителей.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 21.07.2020
21 июля 2020, 13:52
Афганская девочка застрелила боевиков "Талибана", убивших ее родителей
В 2020 году в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
 
АфганистанТалибанСША
 
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