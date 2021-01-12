https://ria.ru/20210112/taliban-1592718839.html

Талибы предупредили США о последствиях авиаударов в Афганистане

Талибы предупредили США о последствиях авиаударов в Афганистане

Талибы будут вынуждены ответить, если США продолжат наносить авиаудары в Афганистане, нарушающие дохийское мирное соглашение, Вашингтон "серьезно" об этом... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T14:17

2021-01-12T14:17

2021-01-12T14:17

афганистан

талибан

сша

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Талибы будут вынуждены ответить, если США продолжат наносить авиаудары в Афганистане, нарушающие дохийское мирное соглашение, Вашингтон "серьезно" об этом предупрежден, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель движения Забиулла Муджахид."У нас есть канал для того, чтобы начать серьезную дискуссию с США по этому вопросу", - сказал Муджахид.С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли США в нарушении Дохийского мирного соглашения. Еще в декабре движение утверждало, что в результате авиаударов США в провинции Кандагар погибли 12 мирных жителей.В 2020 году в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

https://ria.ru/20200721/1574649069.html

афганистан

сша

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афганистан, талибан, сша