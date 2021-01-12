Талибы предупредили США о последствиях авиаударов в Афганистане
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Талибы будут вынуждены ответить, если США продолжат наносить авиаудары в Афганистане, нарушающие дохийское мирное соглашение, Вашингтон "серьезно" об этом предупрежден, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель движения Забиулла Муджахид.
"Мы дали им понять и продолжаем заявлять, что если операция будет продолжена, это будет расценено как умышленное нарушение (соглашения), и мы, конечно же, будем вынуждены отреагировать. Это провокационный акт", - заявил Муджахид. По его словам, американцам было заявлено "со всей серьезностью", что они "должны контролировать удары".
"У нас есть канал для того, чтобы начать серьезную дискуссию с США по этому вопросу", - сказал Муджахид.
С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли США в нарушении Дохийского мирного соглашения. Еще в декабре движение утверждало, что в результате авиаударов США в провинции Кандагар погибли 12 мирных жителей.
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