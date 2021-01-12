https://ria.ru/20210112/spasateli-1593272244.html

На юге Москвы спасли трехлетнего ребенка, случайно запершегося в квартире

На юге Москвы спасли трехлетнего ребенка, случайно запершегося в квартире

Трехлетняя девочка закрылась в квартире в московской Щербинке после того, как ее бабушка вышла ненадолго к соседке, спасатели вскрыли дверь и освободили... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-12T20:36

2021-01-12T20:36

2021-01-15T20:36

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гочсипб

щербинка

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Трехлетняя девочка закрылась в квартире в московской Щербинке после того, как ее бабушка вышла ненадолго к соседке, спасатели вскрыли дверь и освободили ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.Инцидент произошел на улице Барышевская Роща."Бабушка 3-летней девочки вышла к соседке за лекарствами, а внучка закрыла дверь изнутри. Малышка сильно испугалась... С помощью специального инструмента дверь вскрыли, девочку освободили. Дополнительная помощь ни ребёнку, ни её бабушке не понадобилась", - говорится в сообщении.Спасатели призывают быть внимательными граждан и не оставлять детей без присмотра. "А, если выходите из квартиры даже ненадолго, берите малышей с собой", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201223/girevik-1590547403.html

щербинка

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гочсипб, щербинка