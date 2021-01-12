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На юге Москвы спасли трехлетнего ребенка, случайно запершегося в квартире
На юге Москвы спасли трехлетнего ребенка, случайно запершегося в квартире
Трехлетняя девочка закрылась в квартире в московской Щербинке после того, как ее бабушка вышла ненадолго к соседке, спасатели вскрыли дверь и освободили... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-12T20:36
2021-01-15T20:36
москва сегодня: мегаполис для жизни
гочсипб
щербинка
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Трехлетняя девочка закрылась в квартире в московской Щербинке после того, как ее бабушка вышла ненадолго к соседке, спасатели вскрыли дверь и освободили ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.Инцидент произошел на улице Барышевская Роща."Бабушка 3-летней девочки вышла к соседке за лекарствами, а внучка закрыла дверь изнутри. Малышка сильно испугалась... С помощью специального инструмента дверь вскрыли, девочку освободили. Дополнительная помощь ни ребёнку, ни её бабушке не понадобилась", - говорится в сообщении.Спасатели призывают быть внимательными граждан и не оставлять детей без присмотра. "А, если выходите из квартиры даже ненадолго, берите малышей с собой", - добавили в пресс-службе.
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гочсипб, щербинка

На юге Москвы спасли трехлетнего ребенка, случайно запершегося в квартире

20:36 12.01.2021 (обновлено: 20:36 15.01.2021)
 
© Fotolia / ondroooРебенок у окна
Ребенок у окна - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Fotolia / ondrooo
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Трехлетняя девочка закрылась в квартире в московской Щербинке после того, как ее бабушка вышла ненадолго к соседке, спасатели вскрыли дверь и освободили ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.
Инцидент произошел на улице Барышевская Роща.
"Бабушка 3-летней девочки вышла к соседке за лекарствами, а внучка закрыла дверь изнутри. Малышка сильно испугалась... С помощью специального инструмента дверь вскрыли, девочку освободили. Дополнительная помощь ни ребёнку, ни её бабушке не понадобилась", - говорится в сообщении.
Спасатели призывают быть внимательными граждан и не оставлять детей без присмотра. "А, если выходите из квартиры даже ненадолго, берите малышей с собой", - добавили в пресс-службе.
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