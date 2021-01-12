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Новый сканер отпечатков пальцев соберет больше данных о пользователе
Новый сканер отпечатков пальцев соберет больше данных о пользователе
Компания Qualcomm анонсировала новое поколение ультразвуковых подэкранных сканеров отпечатков пальцев, которые скоро появятся в смартфонах. Технология получила... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T10:56
2021-01-12T10:56
2021-01-12T10:57
наука
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qualcomm
технологии
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Компания Qualcomm анонсировала новое поколение ультразвуковых подэкранных сканеров отпечатков пальцев, которые скоро появятся в смартфонах. Технология получила награду на выставке CES 2021 в Лас-Вегасе.Ультразвуковой датчик Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2 сохранил главные достоинства первого поколения - быстрое распознавание отпечатка и надежное сканирование даже влажных пальцев. Площадь новинки выросла на 77 процентов — 66 против 36 квадратных миллиметров.Новый подъэкранный сканер, которому обещают увеличенную на 50 процентов скорость работы, дебютирует во флагманских смартфонах уже в начале 2021 года. Возможно, первой моделью, которая получит сенсор, станет Samsung Galaxy S21.
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