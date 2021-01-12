https://ria.ru/20210112/skaner-1592683479.html

Новый сканер отпечатков пальцев соберет больше данных о пользователе

Новый сканер отпечатков пальцев соберет больше данных о пользователе

Компания Qualcomm анонсировала новое поколение ультразвуковых подэкранных сканеров отпечатков пальцев, которые скоро появятся в смартфонах. Технология получила... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T10:56

2021-01-12T10:56

2021-01-12T10:57

наука

samsung

qualcomm

технологии

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Компания Qualcomm анонсировала новое поколение ультразвуковых подэкранных сканеров отпечатков пальцев, которые скоро появятся в смартфонах. Технология получила награду на выставке CES 2021 в Лас-Вегасе.Ультразвуковой датчик Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2 сохранил главные достоинства первого поколения - быстрое распознавание отпечатка и надежное сканирование даже влажных пальцев. Площадь новинки выросла на 77 процентов — 66 против 36 квадратных миллиметров.Новый подъэкранный сканер, которому обещают увеличенную на 50 процентов скорость работы, дебютирует во флагманских смартфонах уже в начале 2021 года. Возможно, первой моделью, которая получит сенсор, станет Samsung Galaxy S21.

https://ria.ru/20201101/besprovodnaya-zaryadka-1582339916.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, qualcomm, технологии