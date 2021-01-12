https://ria.ru/20210112/shtraf-1592781345.html

В Казани оштрафовали водителя, катавшего сноубордистов на тросе

В Казани оштрафовали водителя, катавшего сноубордистов на тросе

ГИБДД оштрафовала на 3,5 тысячи рублей за опасное вождение и перевозку людей вне кабины водителя автомобиля, который катал на тросе сноубордистов по Казани,... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T20:26

2021-01-12T20:26

2021-01-12T20:26

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 12 янв - РИА Новости. ГИБДД оштрафовала на 3,5 тысячи рублей за опасное вождение и перевозку людей вне кабины водителя автомобиля, который катал на тросе сноубордистов по Казани, сообщает МВД по Татарстану.Ранее в соцсетях появился ролик, на котором несколько человек катаются по заснеженной Казани, держась за привязанные к автомобилю тросы. В комментарии к видео автор написал: "Вчера был снегопад… 10.01.2021. Первый нормальный снегопад с декабря 2018 года, и мы не могли его упустить"."Сотрудниками… полка ДПС ГИБДД управления МВД России по Казани в одной из социальных сетей был обнаружен видеоролик, в котором водитель автомобиля Mercedes передвигается по улицам города и перемещает двух сноубордистов, привязав их тросами к автомобилю. Инспекторы ГИБДД установили личность водителя – 34-летнего жителя Казани", - говорится в сообщении.Отмечается, что мужчина объяснил свой поступок желанием снять ролик для размещения в соцсетях и полностью признал вину. В отношении него составлены административные материалы по статьям КоАП РФ "опасное вождение" – штраф в сумме 1,5 тысячи рублей, "перевозка людей вне кабины" – 1 тысяча рублей, "нечитаемые государственные регистрационные знаки" – 500 рублей, "нарушение правил пользования аварийной сигнализацией" – 500 рублей.

https://ria.ru/20210108/voditel-1592320573.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), казань, происшествия