Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
https://ria.ru/20210112/sbityyrezhim-1592618475.html
Подкаст "Это надолго". Как быстро наладить сбитый на каникулах режим сна
Подкаст "Это надолго". Как быстро наладить сбитый на каникулах режим сна
Лечь попозже, потому что можно встать попозже, просыпаться к обеду и "полуночничать". Насколько можно пренебречь режимом сна во время каникул? И как потом безболезненно вернуться к рабочему/учебному графику? В каких случаях при сбитом режиме лучше вводить дневной сон и с чем связаны многочасовые "пересыпы" у детей на каникулах?
2021-01-12T11:00
2021-01-12T11:00
это надолго
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592618437_0:20:640:380_1920x0_80_0_0_f3019ef3b2a6f52649de7e6d73223fe9.jpg
Подкаст «Это надолго». Как быстро наладить сбитый на каникулах режим сна
Лечь попозже, потому что можно встать попозже, просыпаться к обеду и "полуночничать". Насколько можно пренебречь режимом сна во время каникул? И как потом безболезненно вернуться к рабочему/учебному графику? В каких случаях при сбитом режиме лучше вводить дневной сон и с чем связаны многочасовые "пересыпы" у детей на каникулах?
audio/mpeg
Подкаст «Это надолго». Как быстро наладить сбитый на каникулах режим сна
Лечь попозже, потому что можно встать попозже, просыпаться к обеду и "полуночничать". Насколько можно пренебречь режимом сна во время каникул? И как потом безболезненно вернуться к рабочему/учебному графику? В каких случаях при сбитом режиме лучше вводить дневной сон и с чем связаны многочасовые "пересыпы" у детей на каникулах?
audio/mpeg
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как восстановить сбитый после праздников режим сна у детей, и ещё немного говорим про сон взрослых. Об этом Настя и Лина спрашивают Татьяну Чхиквишвили, руководителя онлайн-программ центра BabySleep, консультанта по детскому сну и психолога.Как выйти с каникул и быстрее адаптироваться к школе, смотрите в вебинаре Людмилы Петрановской.3:00 Насколько можно пренебречь режимом сна на каникулах8:10 Бывают ли у малышей недосыпы как у взрослых9:40 "Пересыпы" на каникулах: почему это происходит и что за ними стоит11:00 Как восстановить сбитый режим сна13:10 Как помочь заснуть быстрее, если время укладывания сбилось14:15 О нормах сна для каждого возраста15:00 В какое время ребёнку лучше всего отправляться спать15:30 Почему подростки "полуночничают"17:30 В каких случаях при сбитом режиме надо вводить дневной сон18:30 Немного о мифах, существующих вокруг сна взрослыхПодкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод монтировал Андрей ТемновПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592618437_54:0:586:399_1920x0_80_0_0_91c27189ae3ccab87e100c5c80810c4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

Подкаст "Это надолго". Как быстро наладить сбитый на каникулах режим сна

11:00 12.01.2021
 
Это надолго
Подкаст «Это надолго». Как быстро наладить сбитый на каникулах режим сна
Вчера, 11:00
Читать ria.ru в
Лечь попозже, потому что можно встать попозже, просыпаться к обеду и "полуночничать". Насколько можно пренебречь режимом сна во время каникул? И как потом безболезненно вернуться к рабочему/учебному графику? В каких случаях при сбитом режиме лучше вводить дневной сон и с чем связаны многочасовые "пересыпы" у детей на каникулах?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как восстановить сбитый после праздников режим сна у детей, и ещё немного говорим про сон взрослых. Об этом Настя и Лина спрашивают Татьяну Чхиквишвили, руководителя онлайн-программ центра BabySleep, консультанта по детскому сну и психолога.
Как выйти с каникул и быстрее адаптироваться к школе, смотрите в вебинаре Людмилы Петрановской.
3:00 Насколько можно пренебречь режимом сна на каникулах
8:10 Бывают ли у малышей недосыпы как у взрослых
9:40 "Пересыпы" на каникулах: почему это происходит и что за ними стоит
11:00 Как восстановить сбитый режим сна
13:10 Как помочь заснуть быстрее, если время укладывания сбилось
14:15 О нормах сна для каждого возраста
15:00 В какое время ребёнку лучше всего отправляться спать
15:30 Почему подростки "полуночничают"
17:30 В каких случаях при сбитом режиме надо вводить дневной сон
18:30 Немного о мифах, существующих вокруг сна взрослых
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод монтировал Андрей Темнов
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Это надолгоПодкаст
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38Названа возможная причина пожара в доме в Новосибирской области
07:38YouTube заморозит аккаунт Трампа не менее чем на неделю
07:16Источник: в красноярской краевой больнице проводят обыски
07:14Палата представителей призвала Пенса отстранить Трампа от власти
07:04Банки опасаются оттока средств клиентов из-за выпуска цифрового рубля
07:03Российские ученые предложили делать броню для танков из проволоки
07:02В Госдуме предложили повысить возраст студентов-бюджетников
06:56Уже четыре республиканца готовы проголосовать за импичмент Трампу
06:42Импичмент Трампу вынесли на пленарное заседание палаты представителей
06:39США угрожают компаниям из ЕС санкциями из-за "Северного потока — 2"
06:33"Сбер" показал, как можно провериться на COVID-19 по кашлю за минуту
06:28Россиянин отреагировал на объявление в розыск из-за взрыва в Бейруте
06:27"Танк на стероидах": немецкий журналист оценил БМПТ "Терминатор"
06:25Движение на внешней стороне МКАД ограничено из-за ДТП с тремя грузовиками
06:07Шесть человек находятся в реанимации после пожара в Новосибирской области
06:05ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов
06:04Вирусолог рассказал о зимнем плато по COVID-19
05:55Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне
05:07Netflix пообещал выпускать новый фильм каждую неделю
05:06В Новосибирской области пять детей попали в больницу после пожара в доме
Лента новостейМолния