https://ria.ru/20210112/sbityyrezhim-1592618475.html

Подкаст "Это надолго". Как быстро наладить сбитый на каникулах режим сна

Подкаст "Это надолго". Как быстро наладить сбитый на каникулах режим сна

Лечь попозже, потому что можно встать попозже, просыпаться к обеду и "полуночничать". Насколько можно пренебречь режимом сна во время каникул? И как потом безболезненно вернуться к рабочему/учебному графику? В каких случаях при сбитом режиме лучше вводить дневной сон и с чем связаны многочасовые "пересыпы" у детей на каникулах?

2021-01-12T11:00

2021-01-12T11:00

2021-01-12T11:00

это надолго

подкаст

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Подкаст «Это надолго». Как быстро наладить сбитый на каникулах режим сна Лечь попозже, потому что можно встать попозже, просыпаться к обеду и "полуночничать". Насколько можно пренебречь режимом сна во время каникул? И как потом безболезненно вернуться к рабочему/учебному графику? В каких случаях при сбитом режиме лучше вводить дневной сон и с чем связаны многочасовые "пересыпы" у детей на каникулах? audio/mpeg

Подкаст «Это надолго». Как быстро наладить сбитый на каникулах режим сна Лечь попозже, потому что можно встать попозже, просыпаться к обеду и "полуночничать". Насколько можно пренебречь режимом сна во время каникул? И как потом безболезненно вернуться к рабочему/учебному графику? В каких случаях при сбитом режиме лучше вводить дневной сон и с чем связаны многочасовые "пересыпы" у детей на каникулах? audio/mpeg

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как восстановить сбитый после праздников режим сна у детей, и ещё немного говорим про сон взрослых. Об этом Настя и Лина спрашивают Татьяну Чхиквишвили, руководителя онлайн-программ центра BabySleep, консультанта по детскому сну и психолога.Как выйти с каникул и быстрее адаптироваться к школе, смотрите в вебинаре Людмилы Петрановской.3:00 Насколько можно пренебречь режимом сна на каникулах8:10 Бывают ли у малышей недосыпы как у взрослых9:40 "Пересыпы" на каникулах: почему это происходит и что за ними стоит11:00 Как восстановить сбитый режим сна13:10 Как помочь заснуть быстрее, если время укладывания сбилось14:15 О нормах сна для каждого возраста15:00 В какое время ребёнку лучше всего отправляться спать15:30 Почему подростки "полуночничают"17:30 В каких случаях при сбитом режиме надо вводить дневной сон18:30 Немного о мифах, существующих вокруг сна взрослыхПодкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод монтировал Андрей ТемновПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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