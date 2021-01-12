https://ria.ru/20210112/samsung-1592762966.html

Samsung рассекретил параметры процессора Exynos 2100 для смартфонов

Samsung рассекретил параметры процессора Exynos 2100 для смартфонов

Южнокорейская корпорация Samsung объявила о старте производства нового мобильного процессора Exynos 2100. Однокристальная платформа обещает значительное... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T18:26

2021-01-12T18:26

2021-01-12T18:29

наука

samsung

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технологии

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Южнокорейская корпорация Samsung объявила о старте производства нового мобильного процессора Exynos 2100. Однокристальная платформа обещает значительное увеличение производительности по сравнению с предшественником.Чип выполнен по 5-нм техпроцессу с использованием фотолитографии в глубоком ультрафиолете. Восьмиядерный процессор включил одно мощное ядра Arm Cortex-X1 с тактовой частотой до 2,9 ГГц, три Cortex-A78 и четыре энергоэффективных Cortex-A55. Производитель обещает 30-процентное увеличение мощности при 20-процентном снижении энергопотребления.Любителям играть на смартфоне обещан 40-процентный прирост производительности в графике. Платформа способна работать с камерами разрешением до 200 Мп. Наконец, Exynos 2100 умеет работать со сверхскоростным стандартом mmWave для 5G, обеспечивая максимальную скорость по нисходящему каналу в 7,35 Гбит/с.В Samsung пока сохраняют интригу, не называя смартфоны, которые получат новую платформу. Скорее всего, именно на этом чипе будут работать все версии Samsung Galaxy S21, премьера которых запланирована на 14 января.

https://ria.ru/20210111/samsung-1592588218.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, google android, технологии