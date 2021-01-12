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Наука
https://ria.ru/20210112/samsung-1592762966.html
Samsung рассекретил параметры процессора Exynos 2100 для смартфонов
Samsung рассекретил параметры процессора Exynos 2100 для смартфонов
Южнокорейская корпорация Samsung объявила о старте производства нового мобильного процессора Exynos 2100. Однокристальная платформа обещает значительное... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T18:26
2021-01-12T18:29
наука
samsung
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технологии
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Южнокорейская корпорация Samsung объявила о старте производства нового мобильного процессора Exynos 2100. Однокристальная платформа обещает значительное увеличение производительности по сравнению с предшественником.Чип выполнен по 5-нм техпроцессу с использованием фотолитографии в глубоком ультрафиолете. Восьмиядерный процессор включил одно мощное ядра Arm Cortex-X1 с тактовой частотой до 2,9 ГГц, три Cortex-A78 и четыре энергоэффективных Cortex-A55. Производитель обещает 30-процентное увеличение мощности при 20-процентном снижении энергопотребления.Любителям играть на смартфоне обещан 40-процентный прирост производительности в графике. Платформа способна работать с камерами разрешением до 200 Мп. Наконец, Exynos 2100 умеет работать со сверхскоростным стандартом mmWave для 5G, обеспечивая максимальную скорость по нисходящему каналу в 7,35 Гбит/с.В Samsung пока сохраняют интригу, не называя смартфоны, которые получат новую платформу. Скорее всего, именно на этом чипе будут работать все версии Samsung Galaxy S21, премьера которых запланирована на 14 января.
https://ria.ru/20210111/samsung-1592588218.html
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samsung, google android, технологии

Samsung рассекретил параметры процессора Exynos 2100 для смартфонов

18:26 12.01.2021 (обновлено: 18:29 12.01.2021)
 
© SamsungSamsung Exynos 2100
Samsung Exynos 2100 - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Samsung
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Южнокорейская корпорация Samsung объявила о старте производства нового мобильного процессора Exynos 2100. Однокристальная платформа обещает значительное увеличение производительности по сравнению с предшественником.
Чип выполнен по 5-нм техпроцессу с использованием фотолитографии в глубоком ультрафиолете. Восьмиядерный процессор включил одно мощное ядра Arm Cortex-X1 с тактовой частотой до 2,9 ГГц, три Cortex-A78 и четыре энергоэффективных Cortex-A55. Производитель обещает 30-процентное увеличение мощности при 20-процентном снижении энергопотребления.
В фирменном салоне Samsung Electronics в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 15:33Наука
Стало известно, когда Samsung представит смартфон Galaxy S21
Любителям играть на смартфоне обещан 40-процентный прирост производительности в графике. Платформа способна работать с камерами разрешением до 200 Мп. Наконец, Exynos 2100 умеет работать со сверхскоростным стандартом mmWave для 5G, обеспечивая максимальную скорость по нисходящему каналу в 7,35 Гбит/с.
В Samsung пока сохраняют интригу, не называя смартфоны, которые получат новую платформу. Скорее всего, именно на этом чипе будут работать все версии Samsung Galaxy S21, премьера которых запланирована на 14 января.
 
НаукаSamsungGoogle AndroidТехнологии
 
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