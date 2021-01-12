https://ria.ru/20210112/prokuratura-1592654536.html
Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
Прокуроры в 2020 году выявили свыше 3,5 миллионов нарушений федерального закона, по материалам проверок возбудили почти 19 тысяч уголовных дел, заявил президент РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T01:04
2021-01-12T01:04
2021-01-12T01:04
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591577015_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e67c7f3177f7671c5fa04aacd24a505.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Прокуроры в 2020 году выявили свыше 3,5 миллионов нарушений федерального закона, по материалам проверок возбудили почти 19 тысяч уголовных дел, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства отметил, что фронт работы у них всегда большой."Так, за 2020 год прокурорами было выявлено свыше 3,5 миллионов нарушений федерального закона. Для их устранения внесено более 820 тысяч представлений, по материалам проверок возбуждено почти 19 тысяч уголовных дел, - подчеркнул президент.По его словам, за каждой этой цифрой восстановлена правда и справедливость."Жду от вас весомых результатов и в наступившем году", - добавил Путин.
https://ria.ru/20210112/prokuratura-1592554154.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591577015_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_2b3cc9624e2afd7f9245024459494d5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Прокуроры в 2020 году выявили свыше 3,5 миллионов нарушений федерального закона, по материалам проверок возбудили почти 19 тысяч уголовных дел, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Сегодня прокуратура как единая централизованная система играет важнейшую роль в обеспечении прав и свобод наших граждан, в надзоре за своевременным и точным исполнением положений конституции и законов страны, вносит серьезный вклад в развитие России как правового демократического государства", - сказал Путин в обращении к сотрудникам прокуратуры в честь их профессионального праздника, которое транслировал телеканал "Россия-24".
Глава государства отметил, что фронт работы у них всегда большой.
"Так, за 2020 год прокурорами было выявлено свыше 3,5 миллионов нарушений федерального закона. Для их устранения внесено более 820 тысяч представлений, по материалам проверок возбуждено почти 19 тысяч уголовных дел, - подчеркнул президент.
По его словам, за каждой этой цифрой восстановлена правда и справедливость.
"Жду от вас весомых результатов и в наступившем году", - добавил Путин.