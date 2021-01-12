https://ria.ru/20210112/prokuratura-1592654536.html

Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Прокуроры в 2020 году выявили свыше 3,5 миллионов нарушений федерального закона, по материалам проверок возбудили почти 19 тысяч уголовных дел, заявил президент РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T01:04

2021-01-12T01:04

2021-01-12T01:04

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Прокуроры в 2020 году выявили свыше 3,5 миллионов нарушений федерального закона, по материалам проверок возбудили почти 19 тысяч уголовных дел, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства отметил, что фронт работы у них всегда большой."Так, за 2020 год прокурорами было выявлено свыше 3,5 миллионов нарушений федерального закона. Для их устранения внесено более 820 тысяч представлений, по материалам проверок возбуждено почти 19 тысяч уголовных дел, - подчеркнул президент.По его словам, за каждой этой цифрой восстановлена правда и справедливость."Жду от вас весомых результатов и в наступившем году", - добавил Путин.

https://ria.ru/20210112/prokuratura-1592554154.html

россия

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2021

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россия, владимир путин, общество