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Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
Прокуроры в 2020 году выявили свыше 3,5 миллионов нарушений федерального закона, по материалам проверок возбудили почти 19 тысяч уголовных дел, заявил президент РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T01:04
2021-01-12T01:04
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Прокуроры в 2020 году выявили свыше 3,5 миллионов нарушений федерального закона, по материалам проверок возбудили почти 19 тысяч уголовных дел, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства отметил, что фронт работы у них всегда большой."Так, за 2020 год прокурорами было выявлено свыше 3,5 миллионов нарушений федерального закона. Для их устранения внесено более 820 тысяч представлений, по материалам проверок возбуждено почти 19 тысяч уголовных дел, - подчеркнул президент.По его словам, за каждой этой цифрой восстановлена правда и справедливость."Жду от вас весомых результатов и в наступившем году", - добавил Путин.
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россия, владимир путин, общество

Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

01:04 12.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Прокуроры в 2020 году выявили свыше 3,5 миллионов нарушений федерального закона, по материалам проверок возбудили почти 19 тысяч уголовных дел, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня прокуратура как единая централизованная система играет важнейшую роль в обеспечении прав и свобод наших граждан, в надзоре за своевременным и точным исполнением положений конституции и законов страны, вносит серьезный вклад в развитие России как правового демократического государства", - сказал Путин в обращении к сотрудникам прокуратуры в честь их профессионального праздника, которое транслировал телеканал "Россия-24".

Глава государства отметил, что фронт работы у них всегда большой.
"Так, за 2020 год прокурорами было выявлено свыше 3,5 миллионов нарушений федерального закона. Для их устранения внесено более 820 тысяч представлений, по материалам проверок возбуждено почти 19 тысяч уголовных дел, - подчеркнул президент.
По его словам, за каждой этой цифрой восстановлена правда и справедливость.
"Жду от вас весомых результатов и в наступившем году", - добавил Путин.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
00:26
День работника прокуратуры в России
 
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