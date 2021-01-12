Прохожие спасли бульдога, выброшенного в мусорный контейнер

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В Краснодаре живого бульдога замотали в пакет и выбросили в мусорный бак. Его случайно нашли прохожие. Собаку отвезли в клинику, сейчас он лежит в реабилитации с тяжелыми повреждениями. Полиция начала проверку по делу о жестоком обращении с животными.