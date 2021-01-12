https://ria.ru/20210112/prokhozhie-spasli-buldoga-vybroshennogo-v-musornyy-konteyner-1592785138.html
Прохожие спасли бульдога, выброшенного в мусорный контейнер
Прохожие спасли бульдога, выброшенного в мусорный контейнер
В Краснодаре живого бульдога замотали в пакет и выбросили в мусорный бак. Его случайно нашли прохожие. Собаку отвезли в клинику, сейчас он лежит в реабилитации с тяжелыми повреждениями. Полиция начала проверку по делу о жестоком обращении с животными.
2021-01-12T21:01
2021-01-12T21:01
2021-01-12T21:01
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Прохожие спасли бульдога, выброшенного в мусорный контейнер
Прохожие спасли бульдога, выброшенного в мусорный контейнер
2021-01-12T21:01
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видео, видео
Прохожие спасли бульдога, выброшенного в мусорный контейнер
В Краснодаре живого бульдога замотали в пакет и выбросили в мусорный бак. Его случайно нашли прохожие. Собаку отвезли в клинику, сейчас он лежит в реабилитации с тяжелыми повреждениями. Полиция начала проверку по делу о жестоком обращении с животными.
2021-01-12T21:01
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PT0M36S
Прохожие спасли бульдога, выброшенного в мусорный контейнер
В Краснодаре живого бульдога замотали в пакет и выбросили в мусорный бак. Его случайно нашли прохожие. Собаку отвезли в клинику, сейчас он лежит в реабилитации с тяжелыми повреждениями. Полиция начала проверку по делу о жестоком обращении с животными.