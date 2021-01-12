https://ria.ru/20210112/proiskhozhdenie-1592736240.html

Биолог оценил выводы британских ученых о происхождении коронавируса

Биолог оценил выводы британских ученых о происхождении коронавируса

Исследование британских ученых не дает однозначного ответа на вопрос о происхождении коронавируса, заявил биолог Роман Зиновкин. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T16:04

2021-01-12T16:04

2021-01-12T16:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

кембриджский университет

великобритания

в мире

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Исследование британских ученых не дает однозначного ответа на вопрос о происхождении коронавируса, заявил биолог Роман Зиновкин.По его словам, работа является полезной, однако никакого открытия специалисты не сделали.Биолог добавил, что исследование доказывает наличие промежуточного хозяина при переходе коронавируса от летучих мышей к человеку, однако установить, кто именно выступил в его роли, пока никому не удалось.Ранее ученые из Кембриджского университета и института Пирбрайта провели сравнение устройства S-белков у SARS-CoV-2 и самого близкого к нему штамма RaTG13. Они допустили существование общего механизма, помогающего этому семейству вирусов преодолевать видовой барьер.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592658956.html

https://ria.ru/20200423/1570413284.html

великобритания

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кембриджский университет, великобритания, в мире