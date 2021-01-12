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Биолог оценил выводы британских ученых о происхождении коронавируса
Биолог оценил выводы британских ученых о происхождении коронавируса
Исследование британских ученых не дает однозначного ответа на вопрос о происхождении коронавируса, заявил биолог Роман Зиновкин. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T16:04
2021-01-12T16:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кембриджский университет
великобритания
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Исследование британских ученых не дает однозначного ответа на вопрос о происхождении коронавируса, заявил биолог Роман Зиновкин.По его словам, работа является полезной, однако никакого открытия специалисты не сделали.Биолог добавил, что исследование доказывает наличие промежуточного хозяина при переходе коронавируса от летучих мышей к человеку, однако установить, кто именно выступил в его роли, пока никому не удалось.Ранее ученые из Кембриджского университета и института Пирбрайта провели сравнение устройства S-белков у SARS-CoV-2 и самого близкого к нему штамма RaTG13. Они допустили существование общего механизма, помогающего этому семейству вирусов преодолевать видовой барьер.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кембриджский университет, великобритания, в мире

Биолог оценил выводы британских ученых о происхождении коронавируса

16:04 12.01.2021
 
© Depositphotos / UgreenВлияние коронавируса на лимфоциты
Влияние коронавируса на лимфоциты - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Depositphotos / Ugreen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Исследование британских ученых не дает однозначного ответа на вопрос о происхождении коронавируса, заявил биолог Роман Зиновкин.
По его словам, работа является полезной, однако никакого открытия специалисты не сделали.
"Ученые вставляли часть первого белка в мышиный. Они смотрели, будут ли происходить какие-то изменения в вирусе, с самим белком. И они были действительно обнаружены", - объяснил Зиновкин в комментарии "Звезде".
Биолог добавил, что исследование доказывает наличие промежуточного хозяина при переходе коронавируса от летучих мышей к человеку, однако установить, кто именно выступил в его роли, пока никому не удалось.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кембриджский университетВеликобританияВ мире
 
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