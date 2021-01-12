https://ria.ru/20210112/proiskhozhdenie-1592736240.html
Биолог оценил выводы британских ученых о происхождении коронавируса
Биолог оценил выводы британских ученых о происхождении коронавируса
Исследование британских ученых не дает однозначного ответа на вопрос о происхождении коронавируса, заявил биолог Роман Зиновкин. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T16:04
2021-01-12T16:04
2021-01-12T16:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кембриджский университет
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571771744_0:81:2000:1206_1920x0_80_0_0_26b4ab981f5c365a05991bc39dbfd50a.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Исследование британских ученых не дает однозначного ответа на вопрос о происхождении коронавируса, заявил биолог Роман Зиновкин.По его словам, работа является полезной, однако никакого открытия специалисты не сделали.Биолог добавил, что исследование доказывает наличие промежуточного хозяина при переходе коронавируса от летучих мышей к человеку, однако установить, кто именно выступил в его роли, пока никому не удалось.Ранее ученые из Кембриджского университета и института Пирбрайта провели сравнение устройства S-белков у SARS-CoV-2 и самого близкого к нему штамма RaTG13. Они допустили существование общего механизма, помогающего этому семейству вирусов преодолевать видовой барьер.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592658956.html
https://ria.ru/20200423/1570413284.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571771744_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_ee4265821bcfbb503d8827db5584d7ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кембриджский университет, великобритания, в мире