В Генпрокуратуре назвали количество фигурантов дел, скрывающихся в США
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Около 200 фигурантов уголовных дел скрываются в США, добиться их экстрадиции в Россию не удается из-за отсутствия двустороннего договора о выдаче, заявил в интервью РИА Новости начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Петр Городов.
"Сотрудничество в сфере выдачи между Россией и США осуществляется на основе принципа взаимности... Вместе с тем компетентные органы США отказывают Российской Федерации в выдаче лиц, ссылаясь на отсутствие двустороннего договора, и не рассматривают в качестве правового основания для разрешения таких вопросов другие международные механизмы - например, положения многосторонних конвенций ООН против транснациональной организованной преступности, коррупции и другие, как и принцип взаимности", - сказал Городов.
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"В настоящее время на территории США, по нашим данным, находится около 200 человек, совершивших преступления в России и объявленных в международный розыск", - добавил он.
По словам Городова, при получении сведений о местонахождении в США злоумышленника, находящегося в международном розыске, Генпрокуратура зачастую направляет в американский минюст ходатайства о передаче соответствующих материалов в иммиграционную и таможенную службу США для рассмотрения вопроса о депортации в Россию.
Кроме того, необходимые процессуальные документы направляются в НЦБ Интерпола МВД России для передачи в НЦБ Интерпола США, чтобы они их могли использовать в суде по вопросам миграции.
"В целом, компетентными органами США в 2020 году принято решение о депортации (выдворении) всего одного лица, тогда как в 2019 году таких решений и вовсе не было", - пояснил Городов.
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