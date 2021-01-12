https://ria.ru/20210112/prestupniki-1592658670.html

В Генпрокуратуре назвали количество фигурантов дел, скрывающихся в США

В Генпрокуратуре назвали количество фигурантов дел, скрывающихся в США

Около 200 фигурантов уголовных дел скрываются в США, добиться их экстрадиции в Россию не удается из-за отсутствия двустороннего договора о выдаче, заявил в... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T03:05

2021-01-12T03:05

2021-01-12T03:05

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интерпол

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оон

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Около 200 фигурантов уголовных дел скрываются в США, добиться их экстрадиции в Россию не удается из-за отсутствия двустороннего договора о выдаче, заявил в интервью РИА Новости начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Петр Городов."В настоящее время на территории США, по нашим данным, находится около 200 человек, совершивших преступления в России и объявленных в международный розыск", - добавил он.По словам Городова, при получении сведений о местонахождении в США злоумышленника, находящегося в международном розыске, Генпрокуратура зачастую направляет в американский минюст ходатайства о передаче соответствующих материалов в иммиграционную и таможенную службу США для рассмотрения вопроса о депортации в Россию.Кроме того, необходимые процессуальные документы направляются в НЦБ Интерпола МВД России для передачи в НЦБ Интерпола США, чтобы они их могли использовать в суде по вопросам миграции."В целом, компетентными органами США в 2020 году принято решение о депортации (выдворении) всего одного лица, тогда как в 2019 году таких решений и вовсе не было", - пояснил Городов.

https://ria.ru/20201230/prestupnost-1591524319.html

https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588262148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, интерпол, генеральная прокуратура рф, оон, сша, происшествия