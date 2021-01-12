https://ria.ru/20210112/prestolonasledie-1592771848.html
Оман поменяет систему престолонаследия
Оман поменяет систему престолонаследия
Оман меняет систему престолонаследия, после смерти султана власть будет переходить к его старшему сыну, сообщает оманская газета Al-Watan со ссылкой на... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T19:12
2021-01-12T19:12
2021-01-12T19:12
оман
в мире
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Оман меняет систему престолонаследия, после смерти султана власть будет переходить к его старшему сыну, сообщает оманская газета Al-Watan со ссылкой на обновленный Основный закон султаната.Ранее султан Омана Хейсам бен Тарик выпустил указы о смене системы назначения наследного принца в стране, который впоследствии может занять престол.Согласно новому порядку престолонаследия в Омане, султану будет наследовать старший из его сыновей. Если старший сын султана умер раньше отца, то в таком случае наследником престола станет его старший сын, приходящийся внуком султану.В том случае, если у правителя нет сыновей, то власть будет переходить к тому из его братьев, который старше остальных по возрасту. Если у султана не осталось живых братьев, то наследником правителя Омана будет старший сын старшего из братьев. В ситуации, если у него нет сыновей, престол перейдет к старшему сыну других братьев.Нынешний султан Омана Хейсам бен Тарик пришел к власти год назад по совету правящей семьи после смерти прежнего эмира, своего двоюродного брата Кабуса, который правил страной почти полвека и не оставил после себя прямых наследников.По действовавшей ранее системе престолонаследия в Омане после смерти султана правящая семья собиралась с участием главы госсовета и спикера Меджлис аш-Шура (консультативного совета с функциями парламента), а также председателя верховного суда для утверждения кандидатуры нового правителя страны.
https://ria.ru/20161017/1479394973.html
https://ria.ru/20150731/1155671186.html
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оман, в мире
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Оман
меняет систему престолонаследия, после смерти султана власть будет переходить к его старшему сыну, сообщает оманская газета Al-Watan
со ссылкой на обновленный Основный закон султаната.
Ранее султан Омана Хейсам бен Тарик выпустил указы о смене системы назначения наследного принца в стране, который впоследствии может занять престол.
Согласно новому порядку престолонаследия в Омане, султану будет наследовать старший из его сыновей. Если старший сын султана умер раньше отца, то в таком случае наследником престола станет его старший сын, приходящийся внуком султану.
В том случае, если у правителя нет сыновей, то власть будет переходить к тому из его братьев, который старше остальных по возрасту. Если у султана не осталось живых братьев, то наследником правителя Омана будет старший сын старшего из братьев. В ситуации, если у него нет сыновей, престол перейдет к старшему сыну других братьев.
Нынешний султан Омана Хейсам бен Тарик пришел к власти год назад по совету правящей семьи после смерти прежнего эмира, своего двоюродного брата Кабуса, который правил страной почти полвека и не оставил после себя прямых наследников.
По действовавшей ранее системе престолонаследия в Омане после смерти султана правящая семья собиралась с участием главы госсовета и спикера Меджлис аш-Шура (консультативного совета с функциями парламента), а также председателя верховного суда для утверждения кандидатуры нового правителя страны.