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Оман поменяет систему престолонаследия
Оман поменяет систему престолонаследия
Оман меняет систему престолонаследия, после смерти султана власть будет переходить к его старшему сыну, сообщает оманская газета Al-Watan со ссылкой на... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T19:12
2021-01-12T19:12
оман
в мире
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Оман меняет систему престолонаследия, после смерти султана власть будет переходить к его старшему сыну, сообщает оманская газета Al-Watan со ссылкой на обновленный Основный закон султаната.Ранее султан Омана Хейсам бен Тарик выпустил указы о смене системы назначения наследного принца в стране, который впоследствии может занять престол.Согласно новому порядку престолонаследия в Омане, султану будет наследовать старший из его сыновей. Если старший сын султана умер раньше отца, то в таком случае наследником престола станет его старший сын, приходящийся внуком султану.В том случае, если у правителя нет сыновей, то власть будет переходить к тому из его братьев, который старше остальных по возрасту. Если у султана не осталось живых братьев, то наследником правителя Омана будет старший сын старшего из братьев. В ситуации, если у него нет сыновей, престол перейдет к старшему сыну других братьев.Нынешний султан Омана Хейсам бен Тарик пришел к власти год назад по совету правящей семьи после смерти прежнего эмира, своего двоюродного брата Кабуса, который правил страной почти полвека и не оставил после себя прямых наследников.По действовавшей ранее системе престолонаследия в Омане после смерти султана правящая семья собиралась с участием главы госсовета и спикера Меджлис аш-Шура (консультативного совета с функциями парламента), а также председателя верховного суда для утверждения кандидатуры нового правителя страны.
https://ria.ru/20161017/1479394973.html
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оман, в мире

Оман поменяет систему престолонаследия

19:12 12.01.2021
 
CC BY 2.5 / Ian Sewell / Вид на Королевский дворец Каср аль-Алм в Омане
Вид на Королевский дворец Каср аль-Алм в Омане - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
CC BY 2.5 / Ian Sewell /
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Оман меняет систему престолонаследия, после смерти султана власть будет переходить к его старшему сыну, сообщает оманская газета Al-Watan со ссылкой на обновленный Основный закон султаната.
Ранее султан Омана Хейсам бен Тарик выпустил указы о смене системы назначения наследного принца в стране, который впоследствии может занять престол.
Согласно новому порядку престолонаследия в Омане, султану будет наследовать старший из его сыновей. Если старший сын султана умер раньше отца, то в таком случае наследником престола станет его старший сын, приходящийся внуком султану.
В том случае, если у правителя нет сыновей, то власть будет переходить к тому из его братьев, который старше остальных по возрасту. Если у султана не осталось живых братьев, то наследником правителя Омана будет старший сын старшего из братьев. В ситуации, если у него нет сыновей, престол перейдет к старшему сыну других братьев.
Кортеж везущего тело короля Таиланда Пхумипона Адульядета в Бангкоке, Таиланд - РИА Новости, 1920, 17.10.2016
17 октября 2016, 15:26
В Таиланде разъясняют населению и СМИ процедуру престолонаследияНаследный принц Таиланда Маха Ватчиралонгкон Махидол попросил правительство и регента пресечь путаницу по вопросу престолонаследия, которая возникает в сообщениях СМИ и соцсетей, пишет газета Nation.
Нынешний султан Омана Хейсам бен Тарик пришел к власти год назад по совету правящей семьи после смерти прежнего эмира, своего двоюродного брата Кабуса, который правил страной почти полвека и не оставил после себя прямых наследников.
По действовавшей ранее системе престолонаследия в Омане после смерти султана правящая семья собиралась с участием главы госсовета и спикера Меджлис аш-Шура (консультативного совета с функциями парламента), а также председателя верховного суда для утверждения кандидатуры нового правителя страны.
Бельгийский принц Амадео и итальянская журналистка Элизабетте Марии Росбох фон Волкенштайн во время бракосочетания - РИА Новости, 1920, 31.07.2015
31 июля 2015, 13:49
Принц Амедео, женившись без разрешения, потерял право престолонаследияБельгийский принц Амедео в июле 2014 года взял в жены Лили Росбох фон Волькенштайн. Хотя король Филипп присутствовал на свадьбе, согласно Конституции Бельгии, монаршие потомки, сочетающиеся браком без согласия короля, лишаются права престолонаследия.
 
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