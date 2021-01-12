https://ria.ru/20210112/prazdniki-1592709378.html

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в новогодние праздники

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в новогодние праздники

Ситуация с коронавирусом в новогодние праздники оценивалась как стабильная, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T13:18

2021-01-12T13:18

2021-01-12T13:26

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россия

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михаил мурашко

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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в новогодние праздники оценивалась как стабильная, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Хочу отметить, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, она полностью находилась под королем, и оказание медицинской помощи", - заявил он в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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