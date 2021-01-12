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Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в новогодние праздники
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в новогодние праздники
Ситуация с коронавирусом в новогодние праздники оценивалась как стабильная, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T13:18
2021-01-12T13:18
2021-01-12T13:26
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в новогодние праздники оценивалась как стабильная, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Хочу отметить, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, она полностью находилась под королем, и оказание медицинской помощи", - заявил он в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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