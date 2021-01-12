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В аппарате правительства появятся семь новых департаментов
В аппарате правительства появятся семь новых департаментов
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре аппарата правительства: в нем появятся семь новых департаментов, кроме того, утверждены... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T09:49
2021-01-12T11:37
владимир путин
михаил мишустин
правительство рф
политика
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре аппарата правительства: в нем появятся семь новых департаментов, кроме того, утверждены предельная численность госслужащих и фонд оплаты труда, сообщила пресс-служба кабмина.Так, будут созданы департаменты здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики. Прежние структуры, занимавшиеся этими вопросами, упразднят.Департамент сопровождения законопроектной деятельности преобразуется в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования. Помимо этого, будет создано Сводно-аналитическое управление правительства.Административная реформа проводится по поручению президента Владимира Путина. Мишустин предложил начать оптимизацию аппарата кабмина с 1 января и "не растягивать", а провести ее за три месяца, до 1 апреля.Реформа предполагает приведение к единому стандарту штата и организационной структуры министерств и ведомств, сокращение штата центральных аппаратов на пять процентов, а территориальных органов — на десять процентов. В целом сократить собираются более 32 тысяч должностей — в основном за счет имеющихся вакансий при сохранении фонда оплаты труда. В центральных аппаратах сокращается 741 штатная единица, в том числе 36 заместителей руководителей, а также 74 структурных подразделения.Численность структурных подразделений в министерствах по новым требованиям будет составлять не меньше 40 штатных единиц, служб и агентств — не менее 25, отделов в составе департамента или управления — не менее пяти, самостоятельного отдела — от десяти. Для обеспечивающих подразделений устанавливается ограничение не более 30 процентов общей численности сотрудников. В особых случаях допускается отклонение от требований, такое решение уполномочили принимать специальную подкомиссию внутри правительства.
https://radiosputnik.ria.ru/20201106/pravitelstvo-1583374588.html
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владимир путин, михаил мишустин, правительство рф, политика

В аппарате правительства появятся семь новых департаментов

09:49 12.01.2021 (обновлено: 11:37 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре аппарата правительства: в нем появятся семь новых департаментов, кроме того, утверждены предельная численность госслужащих и фонд оплаты труда, сообщила пресс-служба кабмина.
Так, будут созданы департаменты здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики. Прежние структуры, занимавшиеся этими вопросами, упразднят.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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Путин утвердил новый порядок формирования правительства
Департамент сопровождения законопроектной деятельности преобразуется в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования. Помимо этого, будет создано Сводно-аналитическое управление правительства.
Административная реформа проводится по поручению президента Владимира Путина. Мишустин предложил начать оптимизацию аппарата кабмина с 1 января и "не растягивать", а провести ее за три месяца, до 1 апреля.
Реформа предполагает приведение к единому стандарту штата и организационной структуры министерств и ведомств, сокращение штата центральных аппаратов на пять процентов, а территориальных органов — на десять процентов. В целом сократить собираются более 32 тысяч должностей — в основном за счет имеющихся вакансий при сохранении фонда оплаты труда. В центральных аппаратах сокращается 741 штатная единица, в том числе 36 заместителей руководителей, а также 74 структурных подразделения.
Численность структурных подразделений в министерствах по новым требованиям будет составлять не меньше 40 штатных единиц, служб и агентств — не менее 25, отделов в составе департамента или управления — не менее пяти, самостоятельного отдела — от десяти. Для обеспечивающих подразделений устанавливается ограничение не более 30 процентов общей численности сотрудников. В особых случаях допускается отклонение от требований, такое решение уполномочили принимать специальную подкомиссию внутри правительства.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 22.01.2020
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