https://ria.ru/20210112/pravitelstvo-1592673782.html

В аппарате правительства появятся семь новых департаментов

В аппарате правительства появятся семь новых департаментов

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре аппарата правительства: в нем появятся семь новых департаментов, кроме того, утверждены... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T09:49

2021-01-12T09:49

2021-01-12T11:37

владимир путин

михаил мишустин

правительство рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577478269_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3d6e196df0d5607bfb7c0fc989225489.jpg

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре аппарата правительства: в нем появятся семь новых департаментов, кроме того, утверждены предельная численность госслужащих и фонд оплаты труда, сообщила пресс-служба кабмина.Так, будут созданы департаменты здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики. Прежние структуры, занимавшиеся этими вопросами, упразднят.Департамент сопровождения законопроектной деятельности преобразуется в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования. Помимо этого, будет создано Сводно-аналитическое управление правительства.Административная реформа проводится по поручению президента Владимира Путина. Мишустин предложил начать оптимизацию аппарата кабмина с 1 января и "не растягивать", а провести ее за три месяца, до 1 апреля.Реформа предполагает приведение к единому стандарту штата и организационной структуры министерств и ведомств, сокращение штата центральных аппаратов на пять процентов, а территориальных органов — на десять процентов. В целом сократить собираются более 32 тысяч должностей — в основном за счет имеющихся вакансий при сохранении фонда оплаты труда. В центральных аппаратах сокращается 741 штатная единица, в том числе 36 заместителей руководителей, а также 74 структурных подразделения.Численность структурных подразделений в министерствах по новым требованиям будет составлять не меньше 40 штатных единиц, служб и агентств — не менее 25, отделов в составе департамента или управления — не менее пяти, самостоятельного отдела — от десяти. Для обеспечивающих подразделений устанавливается ограничение не более 30 процентов общей численности сотрудников. В особых случаях допускается отклонение от требований, такое решение уполномочили принимать специальную подкомиссию внутри правительства.

https://radiosputnik.ria.ru/20201106/pravitelstvo-1583374588.html

https://ria.ru/20200122/1563709292.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, михаил мишустин, правительство рф, политика