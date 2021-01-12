https://ria.ru/20210112/pravitelstvo-1592673782.html
В аппарате правительства появятся семь новых департаментов
В аппарате правительства появятся семь новых департаментов
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре аппарата правительства: в нем появятся семь новых департаментов, кроме того, утверждены... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T09:49
2021-01-12T09:49
2021-01-12T11:37
владимир путин
михаил мишустин
правительство рф
политика
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре аппарата правительства: в нем появятся семь новых департаментов, кроме того, утверждены предельная численность госслужащих и фонд оплаты труда, сообщила пресс-служба кабмина.Так, будут созданы департаменты здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики. Прежние структуры, занимавшиеся этими вопросами, упразднят.Департамент сопровождения законопроектной деятельности преобразуется в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования. Помимо этого, будет создано Сводно-аналитическое управление правительства.Административная реформа проводится по поручению президента Владимира Путина. Мишустин предложил начать оптимизацию аппарата кабмина с 1 января и "не растягивать", а провести ее за три месяца, до 1 апреля.Реформа предполагает приведение к единому стандарту штата и организационной структуры министерств и ведомств, сокращение штата центральных аппаратов на пять процентов, а территориальных органов — на десять процентов. В целом сократить собираются более 32 тысяч должностей — в основном за счет имеющихся вакансий при сохранении фонда оплаты труда. В центральных аппаратах сокращается 741 штатная единица, в том числе 36 заместителей руководителей, а также 74 структурных подразделения.Численность структурных подразделений в министерствах по новым требованиям будет составлять не меньше 40 штатных единиц, служб и агентств — не менее 25, отделов в составе департамента или управления — не менее пяти, самостоятельного отдела — от десяти. Для обеспечивающих подразделений устанавливается ограничение не более 30 процентов общей численности сотрудников. В особых случаях допускается отклонение от требований, такое решение уполномочили принимать специальную подкомиссию внутри правительства.
https://radiosputnik.ria.ru/20201106/pravitelstvo-1583374588.html
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владимир путин, михаил мишустин, правительство рф, политика
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
утвердил изменения в структуре аппарата правительства: в нем появятся семь новых департаментов, кроме того, утверждены предельная численность госслужащих и фонд оплаты труда, сообщила пресс-служба кабмина.
Так, будут созданы департаменты здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики. Прежние структуры, занимавшиеся этими вопросами, упразднят.
Департамент сопровождения законопроектной деятельности преобразуется в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования. Помимо этого, будет создано Сводно-аналитическое управление правительства.
Административная реформа проводится по поручению президента Владимира Путина
. Мишустин предложил начать оптимизацию аппарата кабмина с 1 января и "не растягивать", а провести ее за три месяца, до 1 апреля.
Реформа предполагает приведение к единому стандарту штата и организационной структуры министерств и ведомств, сокращение штата центральных аппаратов на пять процентов, а территориальных органов — на десять процентов. В целом сократить собираются более 32 тысяч должностей — в основном за счет имеющихся вакансий при сохранении фонда оплаты труда. В центральных аппаратах сокращается 741 штатная единица, в том числе 36 заместителей руководителей, а также 74 структурных подразделения.
Численность структурных подразделений в министерствах по новым требованиям будет составлять не меньше 40 штатных единиц, служб и агентств — не менее 25, отделов в составе департамента или управления — не менее пяти, самостоятельного отдела — от десяти. Для обеспечивающих подразделений устанавливается ограничение не более 30 процентов общей численности сотрудников. В особых случаях допускается отклонение от требований, такое решение уполномочили принимать специальную подкомиссию внутри правительства.