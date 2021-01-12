https://ria.ru/20210112/pozhar-1592720314.html

Названа возможная причина пожара в доме в Екатеринбурге

Названа возможная причина пожара в доме в Екатеринбурге

Причиной пожара в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, унесшем жизни восьми человек, могли стать свечи, которые хозяева квартиры, где был очаг возгорания,... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T14:23

2021-01-12T14:23

2021-01-12T14:23

пожар в жилом доме в екатеринбурге

следственный комитет россии (ск рф)

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Причиной пожара в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, унесшем жизни восьми человек, могли стать свечи, которые хозяева квартиры, где был очаг возгорания, использовали вместо отключенного за долги электричества, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.Квартира на втором этаже девятиэтажного дома на улице Рассветной загорелась в ночь на 12 января. По данным свердловского СУСК, погибли восемь человек, в том числе один ребенок. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.По словам Горелых, сотрудники полиции установили личности семи из восьми погибших. Среди них женщина 1982 года рождения и ее 7-летняя дочь, женщина 1967 года рождения и ее сожитель 1978 года рождения, а также хозяйка квартиры, где был очаг возгорания, 1976 года рождения, ее сожитель 1982 года рождения и два их гостя, один из которых точно установлен, а второй лишь предварительно, так как тело его сильно повреждено огнем."Семнадцатилетний сын хозяйки квартиры, где произошло ЧП, доставлен с места происшествия в ДКБ №9, где врачи ему оказывают необходимую помощь. Сотрудники полиции его опросили. Он подтвердил, что в жилище не было света из-за большого долга, порядка 300 тысяч рублей. Соответственно, они пользовались свечами и другими опасными предметами. Это и могло послужить возможной причиной такой страшной трагедии", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что хозяйка квартиры, которая трудилась разнорабочей в столовой, и ее сожитель ранее привлекались к административной ответственности по сообщениям граждан, в частности, мужчина - за неоднократное употребление алкоголя в общественных местах.

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/pozhar-1592706957.html

екатеринбург

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пожар в жилом доме в екатеринбурге, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия