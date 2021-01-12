Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210112/pozhar-1592720314.html
Названа возможная причина пожара в доме в Екатеринбурге
Названа возможная причина пожара в доме в Екатеринбурге
Причиной пожара в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, унесшем жизни восьми человек, могли стать свечи, которые хозяева квартиры, где был очаг возгорания,... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T14:23
2021-01-12T14:23
пожар в жилом доме в екатеринбурге
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592717356_0:0:3338:1878_1920x0_80_0_0_440aa2b296ed6e97dc998e89359db73e.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Причиной пожара в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, унесшем жизни восьми человек, могли стать свечи, которые хозяева квартиры, где был очаг возгорания, использовали вместо отключенного за долги электричества, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.Квартира на втором этаже девятиэтажного дома на улице Рассветной загорелась в ночь на 12 января. По данным свердловского СУСК, погибли восемь человек, в том числе один ребенок. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.По словам Горелых, сотрудники полиции установили личности семи из восьми погибших. Среди них женщина 1982 года рождения и ее 7-летняя дочь, женщина 1967 года рождения и ее сожитель 1978 года рождения, а также хозяйка квартиры, где был очаг возгорания, 1976 года рождения, ее сожитель 1982 года рождения и два их гостя, один из которых точно установлен, а второй лишь предварительно, так как тело его сильно повреждено огнем."Семнадцатилетний сын хозяйки квартиры, где произошло ЧП, доставлен с места происшествия в ДКБ №9, где врачи ему оказывают необходимую помощь. Сотрудники полиции его опросили. Он подтвердил, что в жилище не было света из-за большого долга, порядка 300 тысяч рублей. Соответственно, они пользовались свечами и другими опасными предметами. Это и могло послужить возможной причиной такой страшной трагедии", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что хозяйка квартиры, которая трудилась разнорабочей в столовой, и ее сожитель ранее привлекались к административной ответственности по сообщениям граждан, в частности, мужчина - за неоднократное употребление алкоголя в общественных местах.
https://radiosputnik.ria.ru/20210112/pozhar-1592706957.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592717356_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_4f3cdb6698a8ffa0025d6aedeef290d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар в жилом доме в екатеринбурге, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия

Названа возможная причина пожара в доме в Екатеринбурге

14:23 12.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль во дворе жилого дома на улице Рассветной в Екатеринбурге, где произошел пожар
Полицейский автомобиль во дворе жилого дома на улице Рассветной в Екатеринбурге, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Причиной пожара в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, унесшем жизни восьми человек, могли стать свечи, которые хозяева квартиры, где был очаг возгорания, использовали вместо отключенного за долги электричества, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Квартира на втором этаже девятиэтажного дома на улице Рассветной загорелась в ночь на 12 января. По данным свердловского СУСК, погибли восемь человек, в том числе один ребенок. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
По словам Горелых, сотрудники полиции установили личности семи из восьми погибших. Среди них женщина 1982 года рождения и ее 7-летняя дочь, женщина 1967 года рождения и ее сожитель 1978 года рождения, а также хозяйка квартиры, где был очаг возгорания, 1976 года рождения, ее сожитель 1982 года рождения и два их гостя, один из которых точно установлен, а второй лишь предварительно, так как тело его сильно повреждено огнем.
"Семнадцатилетний сын хозяйки квартиры, где произошло ЧП, доставлен с места происшествия в ДКБ №9, где врачи ему оказывают необходимую помощь. Сотрудники полиции его опросили. Он подтвердил, что в жилище не было света из-за большого долга, порядка 300 тысяч рублей. Соответственно, они пользовались свечами и другими опасными предметами. Это и могло послужить возможной причиной такой страшной трагедии", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники пожарной службы во дворе жилого дома на улице Рассветной в Екатеринбурге, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 13:07
СМИ узнали подробности пожара в девятиэтажке в Екатеринбурге
Он добавил, что хозяйка квартиры, которая трудилась разнорабочей в столовой, и ее сожитель ранее привлекались к административной ответственности по сообщениям граждан, в частности, мужчина - за неоднократное употребление алкоголя в общественных местах.
 
Пожар в жилом доме в ЕкатеринбургеСледственный комитет России (СК РФ)ЕкатеринбургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16Источник: в красноярской краевой больнице проводят обыски
07:14Палата представителей призвала Пенса отстранить Трампа от власти
07:04Банки опасаются оттока средств клиентов из-за выпуска цифрового рубля
07:03Российские ученые предложили делать броню для танков из проволоки
07:02В Госдуме предложили повысить возраст студентов-бюджетников
06:56Уже четыре республиканца готовы проголосовать за импичмент Трампу
06:42Импичмент Трампу вынесли на пленарное заседание палаты представителей
06:39СМИ: США угрожают компаниям из ЕС санкциями из-за "Северного потока — 2"
06:33"Сбер" показал, как можно провериться на COVID-19 по кашлю за минуту
06:28Россиянин отреагировал на объявление в розыск из-за взрыва в Бейруте
06:27"Танк на стероидах": немецкий журналист оценил БМПТ "Терминатор"
06:25Движение на внешней стороне МКАД ограничено из-за ДТП с тремя грузовиками
06:07Шесть человек находятся в реанимации после пожара в Новосибирской области
06:05ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов
06:04Вирусолог рассказал о зимнем плато по COVID-19
05:55Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне
05:07Netflix пообещал выпускать новый фильм каждую неделю
05:06В Новосибирской области пять детей попали в больницу после пожара в доме
04:57Пелоси назначила обвинителей на процессе по импичменту Трампу в сенате
04:51"Украинский патриот" из Крыма объяснил неготовность уехать с полуострова
Лента новостейМолния