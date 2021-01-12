https://ria.ru/20210112/pozhar-1592697660.html

При пожаре в частном доме в Чувашии погибли три человека

При пожаре в частном доме в Чувашии погибли три человека

Три человека погибли в сгоревшем доме в чувашской деревне, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T12:08

2021-01-12T12:08

2021-01-12T12:08

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чувашская республика (чувашия)

моргаушский район

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв — РИА Новости. Три человека погибли в сгоревшем доме в чувашской деревне, сообщает региональное управление МЧС."Около 20.00 11 января сгорел деревянный дом 59-летней жительницы деревни Нижние Панклеи Моргаушского района. В огне погибли три человека: предположительно, хозяйка, ее 40-летний сын и их соседка 1970 года рождения", - говорится в сообщении.По предварительной версии, причиной произошедшего могло стать нарушение правил безопасности при эксплуатации отопительной печи.Отмечается, что всего с начала года в Чувашии произошли 36 пожаров. На них погибли 14 человек, еще двое травмированы. Спасены три человека.

https://ria.ru/20210112/pozhar-1592660692.html

чувашская республика (чувашия)

моргаушский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чувашская республика (чувашия), моргаушский район, происшествия