https://ria.ru/20210112/pozhar-1592697660.html
При пожаре в частном доме в Чувашии погибли три человека
При пожаре в частном доме в Чувашии погибли три человека
Три человека погибли в сгоревшем доме в чувашской деревне, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T12:08
2021-01-12T12:08
2021-01-12T12:08
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чувашская республика (чувашия)
моргаушский район
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв — РИА Новости. Три человека погибли в сгоревшем доме в чувашской деревне, сообщает региональное управление МЧС."Около 20.00 11 января сгорел деревянный дом 59-летней жительницы деревни Нижние Панклеи Моргаушского района. В огне погибли три человека: предположительно, хозяйка, ее 40-летний сын и их соседка 1970 года рождения", - говорится в сообщении.По предварительной версии, причиной произошедшего могло стать нарушение правил безопасности при эксплуатации отопительной печи.Отмечается, что всего с начала года в Чувашии произошли 36 пожаров. На них погибли 14 человек, еще двое травмированы. Спасены три человека.
https://ria.ru/20210112/pozhar-1592660692.html
чувашская республика (чувашия)
моргаушский район
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чувашская республика (чувашия), моргаушский район, происшествия