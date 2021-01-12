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При пожаре в частном доме в Чувашии погибли три человека
При пожаре в частном доме в Чувашии погибли три человека
Три человека погибли в сгоревшем доме в чувашской деревне, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T12:08
2021-01-12T12:08
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чувашская республика (чувашия)
моргаушский район
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв — РИА Новости. Три человека погибли в сгоревшем доме в чувашской деревне, сообщает региональное управление МЧС."Около 20.00 11 января сгорел деревянный дом 59-летней жительницы деревни Нижние Панклеи Моргаушского района. В огне погибли три человека: предположительно, хозяйка, ее 40-летний сын и их соседка 1970 года рождения", - говорится в сообщении.По предварительной версии, причиной произошедшего могло стать нарушение правил безопасности при эксплуатации отопительной печи.Отмечается, что всего с начала года в Чувашии произошли 36 пожаров. На них погибли 14 человек, еще двое травмированы. Спасены три человека.
https://ria.ru/20210112/pozhar-1592660692.html
чувашская республика (чувашия)
моргаушский район
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чувашская республика (чувашия), моргаушский район, происшествия

При пожаре в частном доме в Чувашии погибли три человека

12:08 12.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны во время командно-штабных учений МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны во время командно-штабных учений МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв — РИА Новости. Три человека погибли в сгоревшем доме в чувашской деревне, сообщает региональное управление МЧС.
"Около 20.00 11 января сгорел деревянный дом 59-летней жительницы деревни Нижние Панклеи Моргаушского района. В огне погибли три человека: предположительно, хозяйка, ее 40-летний сын и их соседка 1970 года рождения", - говорится в сообщении.
По предварительной версии, причиной произошедшего могло стать нарушение правил безопасности при эксплуатации отопительной печи.
Отмечается, что всего с начала года в Чувашии произошли 36 пожаров. На них погибли 14 человек, еще двое травмированы. Спасены три человека.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Чувашская Республика (Чувашия)Моргаушский районПроисшествия
 
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