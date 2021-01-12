https://ria.ru/20210112/pozhar-1592695441.html

Пожар в троллейбусном парке на севере Москвы потушили

Пожар в троллейбусном парке на севере Москвы потушили

Пожар в троллейбусном парке на севере Москвы потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T11:56

2021-01-12T11:56

2021-01-12T12:59

ленинградское шоссе (москва)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

мосгортранс

происшествия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пожар в троллейбусном парке на севере Москвы потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.Ранее источник РИА Новости в экстренных службах города сообщил, что возгорание произошло в покрасочном цехе на территории 1-го троллейбусного парка ГУП "Мосгортранс" по адресу: Ленинградское шоссе, дом 4, строение 1. Предварительно, из-за обогревателя."Происходило возгорание на первом и втором этажах на общей площади около 100 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.Также он отметил, что сведений о пострадавших не поступало.Как уточнила пресс-служба столичного департамента транспорта, возгорание произошло в технических помещениях бывшего троллейбусного парка. "По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Информация о причинах уточняется", - говорится в ее сообщении в Telegram-канале.Эксплуатационная площадка на Ленинградском шоссе, дом 4 (ранее - 1-й троллейбусный парк) - первый троллейбусный парк в столице, построенный в кратчайшие сроки, который имел в своем составе все необходимые цеха и отделы. Обслуживал 16 маршрутов Центрального, Северного и Северо-Западного административных округов Москвы.

https://ria.ru/20210112/pozhar-1592687872.html

ленинградское шоссе (москва)

москва

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2021

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ленинградское шоссе (москва), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, мосгортранс, происшествия