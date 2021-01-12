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В троллейбусном парке на севере Москвы произошел пожар
В троллейбусном парке на севере Москвы произошел пожар
Пожар произошел в троллейбусном парке на севере Москвы, где, по предварительным данным, загорелся обогреватель, сообщили РИА Новости в экстренных службах... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T11:45
2021-01-12T11:45
ленинградское шоссе (москва)
москва
мосгортранс
происшествия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пожар произошел в троллейбусном парке на севере Москвы, где, по предварительным данным, загорелся обогреватель, сообщили РИА Новости в экстренных службах города."Возгорание произошло в покрасочном цехе на территории 1-го троллейбусного парка ГУП "Мосгортранс" по адресу: Ленинградское шоссе, дом 4, строение 1. Предварительно, из-за обогревателя", - сказал собеседник агентства.Также он отметил, что 12 человек самостоятельно покинули цех, где находятся около 50 емкостей с краской.Как уточнила пресс-служба столичного департамента транспорта, возгорание произошло в технических помещениях бывшего троллейбусного парка. "По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Информация о причинах уточняется", - говорится в ее сообщении в Telegram-канале.Эксплуатационная площадка на Ленинградском шоссе, дом 4 (ранее - 1-й троллейбусный парк) - это был первый троллейбусный парк в столице, построенный в кратчайшие сроки, который имел в своем составе все необходимые цеха и отделы. Обслуживал 16 маршрутов Центрального, Северного и Северо-Западного административных округов Москвы.
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ленинградское шоссе (москва), москва, мосгортранс, происшествия

В троллейбусном парке на севере Москвы произошел пожар

11:45 12.01.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкТроллейбусы стоят в пробке в связи с подтоплением Тушинского тоннеля после провала грунта в шлюзе №8 канала имени Москвы
Троллейбусы стоят в пробке в связи с подтоплением Тушинского тоннеля после провала грунта в шлюзе №8 канала имени Москвы - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пожар произошел в троллейбусном парке на севере Москвы, где, по предварительным данным, загорелся обогреватель, сообщили РИА Новости в экстренных службах города.
"Возгорание произошло в покрасочном цехе на территории 1-го троллейбусного парка ГУП "Мосгортранс" по адресу: Ленинградское шоссе, дом 4, строение 1. Предварительно, из-за обогревателя", - сказал собеседник агентства.
Также он отметил, что 12 человек самостоятельно покинули цех, где находятся около 50 емкостей с краской.
Как уточнила пресс-служба столичного департамента транспорта, возгорание произошло в технических помещениях бывшего троллейбусного парка. "По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Информация о причинах уточняется", - говорится в ее сообщении в Telegram-канале.
Эксплуатационная площадка на Ленинградском шоссе, дом 4 (ранее - 1-й троллейбусный парк) - это был первый троллейбусный парк в столице, построенный в кратчайшие сроки, который имел в своем составе все необходимые цеха и отделы. Обслуживал 16 маршрутов Центрального, Северного и Северо-Западного административных округов Москвы.
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