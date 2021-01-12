В троллейбусном парке на севере Москвы произошел пожар
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пожар произошел в троллейбусном парке на севере Москвы, где, по предварительным данным, загорелся обогреватель, сообщили РИА Новости в экстренных службах города.
"Возгорание произошло в покрасочном цехе на территории 1-го троллейбусного парка ГУП "Мосгортранс" по адресу: Ленинградское шоссе, дом 4, строение 1. Предварительно, из-за обогревателя", - сказал собеседник агентства.
Также он отметил, что 12 человек самостоятельно покинули цех, где находятся около 50 емкостей с краской.
Как уточнила пресс-служба столичного департамента транспорта, возгорание произошло в технических помещениях бывшего троллейбусного парка. "По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Информация о причинах уточняется", - говорится в ее сообщении в Telegram-канале.
Эксплуатационная площадка на Ленинградском шоссе, дом 4 (ранее - 1-й троллейбусный парк) - это был первый троллейбусный парк в столице, построенный в кратчайшие сроки, который имел в своем составе все необходимые цеха и отделы. Обслуживал 16 маршрутов Центрального, Северного и Северо-Западного административных округов Москвы.
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