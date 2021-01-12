https://ria.ru/20210112/pozhar-1592687872.html

Очевидец рассказал подробности пожара в девятиэтажке в Екатеринбурге

Очевидец рассказал подробности пожара в девятиэтажке в Екатеринбурге

Спасатели быстро приехали на вызов и начали эвакуировать людей из девятиэтажки в Екатеринбурге, где произошел пожар, рассказал журналистам местный житель. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T11:14

2021-01-12T11:14

2021-01-12T12:25

пожар в жилом доме в екатеринбурге

следственный комитет россии (ск рф)

екатеринбург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592679673_9:0:1150:642_1920x0_80_0_0_e1cea51f60a592ef42e371372e46930a.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Спасатели быстро приехали на вызов и начали эвакуировать людей из девятиэтажки в Екатеринбурге, где произошел пожар, рассказал журналистам местный житель.Квартира на втором этаже дома на улице Рассветной загорелась в ночь на 12 января. Погибли восемь человек, в том числе семилетняя девочка. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем."Проснулись в три часа (01:00 мск) от дыма. Посмотрел снизу, со второго этажа зарево хорошее, горит все. Закрыли все двери, положили мокрую тряпку. Мы позвонили, естественно, в МЧС. Пожарные достаточно быстро приехали. Потом начали ходить по подъезду, вытаскивать людей. К нам постучали, я открыл дверь, нас вывели", — рассказал житель четвертого этажа загоревшегося дома.По его словам, в квартире, где находился очаг возгорания, жила неблагополучная семья. "Лариса пила со своим ухажером. Вот и допилась", — уточнил он.По данным прокуратуры, очаг был расположен рядом с диваном, в помещении использовали горелки, также обнаружено много окурков.Жертвами стали жители квартир второго, пятого и девятого этажей.

https://ria.ru/20210112/ekaterinburg-1592669064.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в жилом доме в екатеринбурге, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия