https://ria.ru/20210112/pozhar-1592687872.html
Очевидец рассказал подробности пожара в девятиэтажке в Екатеринбурге
Очевидец рассказал подробности пожара в девятиэтажке в Екатеринбурге
Спасатели быстро приехали на вызов и начали эвакуировать людей из девятиэтажки в Екатеринбурге, где произошел пожар, рассказал журналистам местный житель. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T11:14
2021-01-12T11:14
2021-01-12T12:25
пожар в жилом доме в екатеринбурге
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Спасатели быстро приехали на вызов и начали эвакуировать людей из девятиэтажки в Екатеринбурге, где произошел пожар, рассказал журналистам местный житель.Квартира на втором этаже дома на улице Рассветной загорелась в ночь на 12 января. Погибли восемь человек, в том числе семилетняя девочка. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем."Проснулись в три часа (01:00 мск) от дыма. Посмотрел снизу, со второго этажа зарево хорошее, горит все. Закрыли все двери, положили мокрую тряпку. Мы позвонили, естественно, в МЧС. Пожарные достаточно быстро приехали. Потом начали ходить по подъезду, вытаскивать людей. К нам постучали, я открыл дверь, нас вывели", — рассказал житель четвертого этажа загоревшегося дома.По его словам, в квартире, где находился очаг возгорания, жила неблагополучная семья. "Лариса пила со своим ухажером. Вот и допилась", — уточнил он.По данным прокуратуры, очаг был расположен рядом с диваном, в помещении использовали горелки, также обнаружено много окурков.Жертвами стали жители квартир второго, пятого и девятого этажей.
https://ria.ru/20210112/ekaterinburg-1592669064.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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пожар в жилом доме в екатеринбурге, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Спасатели быстро приехали на вызов и начали эвакуировать людей из девятиэтажки в Екатеринбурге, где произошел пожар, рассказал журналистам местный житель.
Квартира на втором этаже дома на улице Рассветной загорелась в ночь на 12 января. Погибли восемь человек, в том числе семилетняя девочка. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
"Проснулись в три часа (01:00 мск) от дыма. Посмотрел снизу, со второго этажа зарево хорошее, горит все. Закрыли все двери, положили мокрую тряпку. Мы позвонили, естественно, в МЧС
. Пожарные достаточно быстро приехали. Потом начали ходить по подъезду, вытаскивать людей. К нам постучали, я открыл дверь, нас вывели", — рассказал житель четвертого этажа загоревшегося дома.
По его словам, в квартире, где находился очаг возгорания, жила неблагополучная семья. "Лариса пила со своим ухажером. Вот и допилась", — уточнил он.
По данным прокуратуры, очаг был расположен рядом с диваном, в помещении использовали горелки, также обнаружено много окурков.
Жертвами стали жители квартир второго, пятого и девятого этажей.