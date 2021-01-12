В Екатеринбурге помогут пострадавшим и родным погибших при пожаре
© Фото : МЧС РоссииПожар в жилом доме в Екатеринбурге
© Фото : МЧС России
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оказать помощь пострадавшим и родным погибших при пожаре в девятиэтажке в Екатеринбурге, жертвами которого стали восемь человек, сообщает департамент информационной политики региона.
Сообщение о пожаре по улице Рассветной в уральской столице поступило ночью 12 января. На момент прибытия пожарных горела квартира на втором этаже, в подъезде было плотное задымление. Спасатели незамедлительно начали эвакуировать жильцов. По данным свердловского СУСК, погибли восемь человек, в том числе один ребенок. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По информации прокуратуры, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
"Губернатор Евгений Куйвашев дал поручения по оказанию всей необходимой помощи родным погибших и пострадавшим при пожаре в жилом многоквартирном доме на Рассветной, 7 в Екатеринбурге. Временно исполняющему полномочия главы Екатеринбурга Алексею Орлову поручено обеспечить нуждающихся жильем из маневренного фонда", - говорится в сообщении.
Всего, по данным МЧС, из подъезда дома были эвакуированы 90 человек, в том числе 9 детей. В условиях холодов на базе гимназии №176 развернут пункт временного размещения для эвакуированных жильцов дома, сейчас в нем, по данным министерства общественной безопасности, находятся 52 человека. Остальным жителям разрешено вернуться домой, добавили в департаменте.