https://ria.ru/20210112/pozhar-1592664599.html

В Екатеринбурге помогут пострадавшим и родным погибших при пожаре

В Екатеринбурге помогут пострадавшим и родным погибших при пожаре

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оказать помощь пострадавшим и родным погибших при пожаре в девятиэтажке в Екатеринбурге, жертвами... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T06:55

2021-01-12T06:55

2021-01-12T06:55

пожар в жилом доме в екатеринбурге

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оказать помощь пострадавшим и родным погибших при пожаре в девятиэтажке в Екатеринбурге, жертвами которого стали восемь человек, сообщает департамент информационной политики региона.Сообщение о пожаре по улице Рассветной в уральской столице поступило ночью 12 января. На момент прибытия пожарных горела квартира на втором этаже, в подъезде было плотное задымление. Спасатели незамедлительно начали эвакуировать жильцов. По данным свердловского СУСК, погибли восемь человек, в том числе один ребенок. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По информации прокуратуры, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.Всего, по данным МЧС, из подъезда дома были эвакуированы 90 человек, в том числе 9 детей. В условиях холодов на базе гимназии №176 развернут пункт временного размещения для эвакуированных жильцов дома, сейчас в нем, по данным министерства общественной безопасности, находятся 52 человека. Остальным жителям разрешено вернуться домой, добавили в департаменте.

https://ria.ru/20210111/pozhar-1592522413.html

екатеринбург

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пожар в жилом доме в екатеринбурге, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, происшествия