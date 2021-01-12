При пожаре в жилом доме в Екатеринбурге эвакуировали 90 человек
04:18 12.01.2021 (обновлено: 06:48 12.01.2021)
© Фото : МЧС РоссииПожар в жилом доме в Екатеринбурге
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Екатеринбурге, пожарные эвакуировали 90 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области.
По данным на сайте, 12 января в 02:58 (мест) поступило сообщение о пожаре по улице Рассветной. На момент прибытия пожарных горела квартира на втором этаже, в подъезде было плотное задымление. Спасатели незамедлительно начали эвакуировать жильцов. Из горящей квартиры вынесли пять человек, один из них - ребенок. Их передали медикам.
Отмечается, что площадь пожара составила 30 квадратных метров. В 03:50 (мест) пожар локализовали, 04:06 (мест) огонь ликвидировали. В тушении пожара задействовали девять единиц спецтехники, 30 человек личного состава.
"В условиях сильного задымления звеньями газодымозащитной службы была организована эвакуация и спасение жильцов из горящего подъезда. Всего были эвакуированы 90 человек (в том числе девять детей), из них с помощью масок дыхательных аппаратов спасены 52 человека. В связи с морозом эвакуированные жители были размещены в пожарных автомобилях. На базе гимназии №176 развернут пункт временного размещения для эвакуированных жильцов дома, с жителями работают психологи МЧС России", - говорится в сообщении.
"В результате пожара есть пострадавшие", - добавили на сайте.