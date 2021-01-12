https://ria.ru/20210112/pozhar-1592660809.html

При пожаре в жилом доме в Екатеринбурге эвакуировали 90 человек

При пожаре в жилом доме в Екатеринбурге эвакуировали 90 человек

Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Екатеринбурге, пожарные эвакуировали 90 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T04:18

2021-01-12T04:18

2021-01-12T06:48

пожар в жилом доме в екатеринбурге

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

свердловская область

екатеринбург

происшествия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Екатеринбурге, пожарные эвакуировали 90 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области.По данным на сайте, 12 января в 02:58 (мест) поступило сообщение о пожаре по улице Рассветной. На момент прибытия пожарных горела квартира на втором этаже, в подъезде было плотное задымление. Спасатели незамедлительно начали эвакуировать жильцов. Из горящей квартиры вынесли пять человек, один из них - ребенок. Их передали медикам.Отмечается, что площадь пожара составила 30 квадратных метров. В 03:50 (мест) пожар локализовали, 04:06 (мест) огонь ликвидировали. В тушении пожара задействовали девять единиц спецтехники, 30 человек личного состава."В результате пожара есть пострадавшие", - добавили на сайте.

https://radiosputnik.ria.ru/20210111/pozhar-1592558514.html

свердловская область

екатеринбург

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пожар в жилом доме в екатеринбурге, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, екатеринбург, происшествия