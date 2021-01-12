https://ria.ru/20210112/pozhar-1592660692.html

При пожаре в жилом доме в Екатеринбурге погибли восемь человек

При пожаре в жилом доме в Екатеринбурге погибли восемь человек

Один ребенок и семь взрослых погибли при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T04:12

2021-01-12T04:12

2021-01-12T07:06

пожар в жилом доме в екатеринбурге

екатеринбург

происшествия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Один ребенок и семь взрослых погибли при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.По данным регионального управления МЧС, информация о пожаре в доме по улице Рассветной поступила в 02.58 по местному времени (00.58 мск). На момент прибытия спасателей горела квартира на втором этаже, в подъезде было плотное задымление. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В 03.50 по местному времени возгорание локализовали, спустя 16 минут его удалось ликвидировать.Из-за морозов эвакуированных жильцов посадили в пожарные автомобили. На базе местной гимназии для них развернули пункт временного размещения, с жителями работают психологи МЧС России.Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

https://radiosputnik.ria.ru/20210111/pozhar-1592558514.html

екатеринбург

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2021

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пожар в жилом доме в екатеринбурге, екатеринбург, происшествия