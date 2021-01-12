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При пожаре в жилом доме в Екатеринбурге погибли восемь человек
При пожаре в жилом доме в Екатеринбурге погибли восемь человек
Один ребенок и семь взрослых погибли при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T04:12
2021-01-12T04:12
2021-01-12T07:06
пожар в жилом доме в екатеринбурге
екатеринбург
происшествия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Один ребенок и семь взрослых погибли при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.По данным регионального управления МЧС, информация о пожаре в доме по улице Рассветной поступила в 02.58 по местному времени (00.58 мск). На момент прибытия спасателей горела квартира на втором этаже, в подъезде было плотное задымление. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В 03.50 по местному времени возгорание локализовали, спустя 16 минут его удалось ликвидировать.Из-за морозов эвакуированных жильцов посадили в пожарные автомобили. На базе местной гимназии для них развернули пункт временного размещения, с жителями работают психологи МЧС России.Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
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пожар в жилом доме в екатеринбурге, екатеринбург, происшествия
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Один ребенок и семь взрослых погибли при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
По данным регионального управления МЧС, информация о пожаре в доме по улице Рассветной поступила в 02.58 по местному времени (00.58 мск). На момент прибытия спасателей горела квартира на втором этаже, в подъезде было плотное задымление.
Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В 03.50 по местному времени возгорание локализовали, спустя 16 минут его удалось ликвидировать.
"В условиях сильного задымления звеньями газодымозащитной службы была организована эвакуация и спасение жильцов из горящего подъезда. Всего были эвакуированы 90 человек (в том числе девять детей), из них с помощью масок дыхательных аппаратов спасены 52 человека", - сообщили в МЧС.
Из-за морозов эвакуированных жильцов посадили в пожарные автомобили. На базе местной гимназии для них развернули пункт временного размещения, с жителями работают психологи МЧС России.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).