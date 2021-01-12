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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210112/pozhar--1592767884.html
Муфтий помолился за жертв пожара в Екатеринбурге
Муфтий помолился за жертв пожара в Екатеринбурге
Председатель Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) и Совета муфтиев России (СМР) муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил соболезнования и помолился за... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T18:53
2021-01-12T18:53
религия и мировоззрение
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здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
равиль гайнутдин
екатеринбург
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) и Совета муфтиев России (СМР) муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил соболезнования и помолился за погибших на пожаре в Екатеринбурге.Сообщение о пожаре по улице Рассветной в уральской столице поступило ночью 12 января. По данным свердловского СУСК, погибли восемь человек, в том числе один ребенок. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По информации прокуратуры, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем."Огромное горе постигло многие семьи, боль и скорбь которых я всей душой разделяю и молю Всевышнего облегчить страдания родным и близким, понесшим такие горькие утраты. Да упокоятся души погибших с миром, и да будет милостив к ним Всевышний Аллах!" - сказал Гайнутдин, текст обращения которого опубликован на сайте ДУМ РФ.Он также принес соболезнования от имени возглавляемых им организаций - ДУМ РФ и СМР.
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религия, новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), равиль гайнутдин, екатеринбург

Муфтий помолился за жертв пожара в Екатеринбурге

18:53 12.01.2021
 
© РИА Новости / Марина Молдавская / Перейти в фотобанкАвтомобиль пожарной службы по дворе жилого дома на улице Рассветной в Екатеринбурге, где произошел пожар
Автомобиль пожарной службы по дворе жилого дома на улице Рассветной в Екатеринбурге, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Марина Молдавская
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) и Совета муфтиев России (СМР) муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил соболезнования и помолился за погибших на пожаре в Екатеринбурге.
Сообщение о пожаре по улице Рассветной в уральской столице поступило ночью 12 января. По данным свердловского СУСК, погибли восемь человек, в том числе один ребенок. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По информации прокуратуры, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
"Огромное горе постигло многие семьи, боль и скорбь которых я всей душой разделяю и молю Всевышнего облегчить страдания родным и близким, понесшим такие горькие утраты. Да упокоятся души погибших с миром, и да будет милостив к ним Всевышний Аллах!" - сказал Гайнутдин, текст обращения которого опубликован на сайте ДУМ РФ.
Он также принес соболезнования от имени возглавляемых им организаций - ДУМ РФ и СМР.
Зажженные свечи - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 15:15
Полиция назвала свечи вероятной причиной пожара в Екатеринбурге
 
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