https://ria.ru/20210112/pozhar--1592767884.html

Муфтий помолился за жертв пожара в Екатеринбурге

Муфтий помолился за жертв пожара в Екатеринбурге

Председатель Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) и Совета муфтиев России (СМР) муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил соболезнования и помолился за... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T18:53

2021-01-12T18:53

2021-01-12T18:53

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) и Совета муфтиев России (СМР) муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил соболезнования и помолился за погибших на пожаре в Екатеринбурге.Сообщение о пожаре по улице Рассветной в уральской столице поступило ночью 12 января. По данным свердловского СУСК, погибли восемь человек, в том числе один ребенок. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По информации прокуратуры, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем."Огромное горе постигло многие семьи, боль и скорбь которых я всей душой разделяю и молю Всевышнего облегчить страдания родным и близким, понесшим такие горькие утраты. Да упокоятся души погибших с миром, и да будет милостив к ним Всевышний Аллах!" - сказал Гайнутдин, текст обращения которого опубликован на сайте ДУМ РФ.Он также принес соболезнования от имени возглавляемых им организаций - ДУМ РФ и СМР.

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/pozhar-1592728749.html

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религия, новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), равиль гайнутдин, екатеринбург