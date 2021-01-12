https://ria.ru/20210112/pompeo-1592658182.html

Помпео на фоне рассмотрения импичмента Трампу нанесет визит в НАТО

Помпео на фоне рассмотрения импичмента Трампу нанесет визит в НАТО

Госсекретарь США Майк Помпео на фоне рассмотрения импичмента президенту Дональду Трампу в конгрессе нанесет прощальный визит в НАТО в среду, сообщил госдеп. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T02:49

2021-01-12T02:49

2021-01-12T02:49

захват капитолия в вашингтоне

майк помпео

дональд трамп

нато

йенс столтенберг

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео на фоне рассмотрения импичмента президенту Дональду Трампу в конгрессе нанесет прощальный визит в НАТО в среду, сообщил госдеп.Помпео встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой МИД Бельгии Софи Вилмес.

https://ria.ru/20210112/tramp-1592657228.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, дональд трамп, нато, йенс столтенберг, сша, в мире