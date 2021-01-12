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Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210112/pompeo-1592658182.html
Помпео на фоне рассмотрения импичмента Трампу нанесет визит в НАТО
Помпео на фоне рассмотрения импичмента Трампу нанесет визит в НАТО
Госсекретарь США Майк Помпео на фоне рассмотрения импичмента президенту Дональду Трампу в конгрессе нанесет прощальный визит в НАТО в среду, сообщил госдеп. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T02:49
2021-01-12T02:49
захват капитолия в вашингтоне
майк помпео
дональд трамп
нато
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сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео на фоне рассмотрения импичмента президенту Дональду Трампу в конгрессе нанесет прощальный визит в НАТО в среду, сообщил госдеп.Помпео встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой МИД Бельгии Софи Вилмес.
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майк помпео, дональд трамп, нато, йенс столтенберг, сша, в мире

Помпео на фоне рассмотрения импичмента Трампу нанесет визит в НАТО

02:49 12.01.2021
 
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео на фоне рассмотрения импичмента президенту Дональду Трампу в конгрессе нанесет прощальный визит в НАТО в среду, сообщил госдеп.
Помпео встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой МИД Бельгии Софи Вилмес.
"Госсекретарь Помпео подчеркнет постоянную важность трансатлантического партнерство и будет отстаивать продолжение успехов НАТО в обеспечении безопасности трансатлантического сообщества и адаптации к новым в вызовам в области безопасности", - говорится в заявлении госдепа.
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Захват Капитолия в ВашингтонеМайк ПомпеоДональд ТрампНАТОЙенс СтолтенбергСШАВ мире
 
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