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Кириенко: победителей конкурса политологов могут задействовать на выборах
Кириенко: победителей конкурса политологов могут задействовать на выборах
Победители всероссийского конкурса политологов могут быть задействованы в качестве экспертов на выборах в Госдуму РФ в этом году, заявил первый замглавы... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T15:03
2021-01-12T15:03
россия
госдума рф
сергей кириенко
политика
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Победители всероссийского конкурса политологов могут быть задействованы в качестве экспертов на выборах в Госдуму РФ в этом году, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.В ходе общения с журналистами Кириенко объявил о запуске всероссийского конкурса политологов. Он проводится для поиска и отбора перспективных молодых специалистов. Принять участие в конкурсе могут граждане РФ старше 18 лет, у которых есть опыт работы в сфере политической экспертизы или политического менеджмента."Конкурс запускается в январе. Планируется, что к маю пройдет финал и будут подведены итоги. Это значит, что все победители получат возможность реально быть задействованы в предстоящей в этом году большой политической кампании у нас в стране: и на региональном, и на федеральном уровне", - сказал Кириенко журналистам.Для молодых региональных экспертов это станет "важной возможностью" проявить себя, а также даст "сильное обогащение опытом", отметил он."В целом, для развития российской политической науки, политической экспертизы и политического менеджмента этот конкурс будет важным вкладом и шагом вперед", - заключил первый замглавы президентской администрации.
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россия, госдума рф, сергей кириенко, политика

Кириенко: победителей конкурса политологов могут задействовать на выборах

15:03 12.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Победители всероссийского конкурса политологов могут быть задействованы в качестве экспертов на выборах в Госдуму РФ в этом году, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
В ходе общения с журналистами Кириенко объявил о запуске всероссийского конкурса политологов. Он проводится для поиска и отбора перспективных молодых специалистов. Принять участие в конкурсе могут граждане РФ старше 18 лет, у которых есть опыт работы в сфере политической экспертизы или политического менеджмента.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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Кириенко объявил о старте всероссийского конкурса политологов
"Конкурс запускается в январе. Планируется, что к маю пройдет финал и будут подведены итоги. Это значит, что все победители получат возможность реально быть задействованы в предстоящей в этом году большой политической кампании у нас в стране: и на региональном, и на федеральном уровне", - сказал Кириенко журналистам.
Для молодых региональных экспертов это станет "важной возможностью" проявить себя, а также даст "сильное обогащение опытом", отметил он.
"В целом, для развития российской политической науки, политической экспертизы и политического менеджмента этот конкурс будет важным вкладом и шагом вперед", - заключил первый замглавы президентской администрации.
 
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