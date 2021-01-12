https://ria.ru/20210112/poklonskaya-1592724078.html

США должны считаться с Россией при любом президенте, заявила Поклонская

США должны считаться с Россией при любом президенте, заявила Поклонская

Россия должна и дальше укрепляться, чтобы российско-американские отношения не зависели от прихода к власти нового президента США, заявила зампред комитета... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T14:42

2021-01-12T14:42

2021-01-12T17:25

россия

наталья поклонская

госдума рф

джо байден

сша

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Россия должна и дальше укрепляться, чтобы российско-американские отношения не зависели от прихода к власти нового президента США, заявила зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская."Неблагодарное дело, гадать как сложатся отношения (с избранием Джо Байдена президентом США – ред.). Время покажет. Нам нужно укрепляться и становиться сильнее, чтобы с нашей страной считались и Байден, и Трамп, и все остальные, которые будут дальше президентами США. Независимо от изменений, нам нужно становиться сильнее и крепче, улучшая благосостояние собственного народа и страны", - сказала Поклонская журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".Инаугурация избранного президента США Джо Байдена состоится 20 января.

https://ria.ru/20210112/poklonskaya-1592714738.html

россия

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россия, наталья поклонская, госдума рф, джо байден, сша, политика