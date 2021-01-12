https://ria.ru/20210112/poklonskaya-1592714738.html
Поклонская готова остаться депутатом Госдумы
Поклонская готова остаться депутатом Госдумы
Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что готова вновь стать депутатом ГД при условии включения ее кандидатуры в... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T13:48
2021-01-12T13:48
2021-01-12T17:26
наталья поклонская
госдума рф
единая россия
симферополь
республика крым
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что готова вновь стать депутатом ГД при условии включения ее кандидатуры в списки фракции "Единая Россия", в противном случае готова вернуться на работу в прокуратуру."Во-первых, это зависит от той фракции, которая меня пригласила в предыдущие выборы, в 2016 году… На сегодняшний день, если меня включают в предвыборные списки – а это зависит от фракции, в которой я нахожусь, "Единая Россия", конечно, я иду дальше. Если нет, мой рапорт лежит у меня на рабочем столе о восстановлении меня в предыдущей должности", - сказала Поклонская на пресс-конференции в Симферополе.Поклонская с мая 2014-го по октябрь 2016 года занимала должность прокурора республики Крым. В 2016 году избрана депутатом Госдумы VII созыва по региональному списку партии "Единая Россия".
https://ria.ru/20201217/poklonskaya-1589647362.html
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наталья поклонская, госдума рф, единая россия, симферополь, республика крым, политика