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СК начал проверку после похищения россиянина в Гвинейском заливе
СК начал проверку после похищения россиянина в Гвинейском заливе
СК начал доследственную проверку по факту похищения пиратами моряков с танкера AGISILAOS в Гвинейском заливе, в числе которых был россиянин, сообщается на сайте РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T18:45
2021-01-12T18:45
2021-01-12T18:45
россия
западная африка
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. СК начал доследственную проверку по факту похищения пиратами моряков с танкера AGISILAOS в Гвинейском заливе, в числе которых был россиянин, сообщается на сайте ведомства.Ранее сообщалось, что посольство России в Нигерии прорабатывает вопрос возвращения в РФ россиянина, ранее освобожденного из плена с судна AGISILAOS в Гвинейском заливе."Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту захвата моряков в Гвинейском заливе, в числе которых гражданин Российской Федерации, организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.По предварительным данным, в ночь с 29 на 30 ноября 2020 года у берегов Западной Африки вооружённые огнестрельным оружием пираты напали на танкер, захватив моряков, в числе которых был житель Краснодарского края.Отмечается, что в настоящее время пострадавший освобожден, следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.
https://ria.ru/20201130/piraty-1587033687.html
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россия, западная африка, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, происшествия