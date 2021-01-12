https://ria.ru/20210112/pokhischenie-1592766711.html

СК начал проверку после похищения россиянина в Гвинейском заливе

СК начал проверку после похищения россиянина в Гвинейском заливе

СК начал доследственную проверку по факту похищения пиратами моряков с танкера AGISILAOS в Гвинейском заливе, в числе которых был россиянин, сообщается на сайте РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T18:45

2021-01-12T18:45

2021-01-12T18:45

россия

западная африка

следственный комитет россии (ск рф)

краснодарский край

происшествия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. СК начал доследственную проверку по факту похищения пиратами моряков с танкера AGISILAOS в Гвинейском заливе, в числе которых был россиянин, сообщается на сайте ведомства.Ранее сообщалось, что посольство России в Нигерии прорабатывает вопрос возвращения в РФ россиянина, ранее освобожденного из плена с судна AGISILAOS в Гвинейском заливе."Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту захвата моряков в Гвинейском заливе, в числе которых гражданин Российской Федерации, организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.По предварительным данным, в ночь с 29 на 30 ноября 2020 года у берегов Западной Африки вооружённые огнестрельным оружием пираты напали на танкер, захватив моряков, в числе которых был житель Краснодарского края.Отмечается, что в настоящее время пострадавший освобожден, следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

https://ria.ru/20201130/piraty-1587033687.html

россия

западная африка

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, западная африка, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, происшествия