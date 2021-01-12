https://ria.ru/20210112/pogoda-1592675589.html
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области до вечера 13 января из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T10:04
2021-01-12T10:04
2021-01-12T10:04
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области до вечера 13 января из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение в Москве и Подмосковье действует до 21.00 13 января.
https://ria.ru/20210108/pokholodanie-1592283920.html
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество