https://ria.ru/20210112/pogoda-1592666340.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

Облачная погода, небольшой снег и до минус 12 ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T08:04

2021-01-12T08:04

2021-01-12T08:04

михаил леус

погода

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1589013679_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a30c9fca08fb17db1326b5ae43c55473.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус 12 ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять гребень антициклона, который усиливается с северо-востока. Облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Температура в Москве опустится до минус 10-12, по области до минус 10-15 мороза", — сообщил Леус.Синоптик добавил, что самая низкая температура с начала этой зимы была зафиксирована 10 декабря, когда столбики термометров опустились до отметки минус 12,6 градуса.Ветер восточный не сильный, от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.

https://ria.ru/20210112/pogoda-1592652130.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, москва