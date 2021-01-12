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Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник
Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник
Облачная погода, небольшой снег и до минус 12 ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T08:04
2021-01-12T08:04
михаил леус
погода
москва
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус 12 ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять гребень антициклона, который усиливается с северо-востока. Облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Температура в Москве опустится до минус 10-12, по области до минус 10-15 мороза", — сообщил Леус.Синоптик добавил, что самая низкая температура с начала этой зимы была зафиксирована 10 декабря, когда столбики термометров опустились до отметки минус 12,6 градуса.Ветер восточный не сильный, от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
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михаил леус, погода, москва

Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

08:04 12.01.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковАвтомобильное движение в центре Москвы
Автомобильное движение в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус 12 ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет определять гребень антициклона, который усиливается с северо-востока. Облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Температура в Москве опустится до минус 10-12, по области до минус 10-15 мороза", — сообщил Леус.
Синоптик добавил, что самая низкая температура с начала этой зимы была зафиксирована 10 декабря, когда столбики термометров опустились до отметки минус 12,6 градуса.
Ветер восточный не сильный, от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
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