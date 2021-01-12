https://ria.ru/20210112/pogoda-1592652130.html
Вильфанд пообещал "иссиня-черные" морозы
Вильфанд пообещал "иссиня-черные" морозы
Большую часть европейской части России, а также юг Западной Сибири ждут сильные морозы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T00:03
2021-01-12T00:03
2021-01-12T00:31
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Большую часть европейской части России, а также юг Западной Сибири ждут сильные морозы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Как уточнил метеоролог, "посинеет" Северо-Западный федеральный округ, Центральный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Уральский федеральных округ и юг Западной Сибири. Последний раз такие сильные похолодания там наблюдались пять лет назад, отметил он."Там температура ниже нормы на 7-10 градусов… Особенно это необычно для европейской России, потому что уже давно таких холодов не было", - сказал Вильфанд.Ученый пояснил, что такая ситуация вызвана нехарактерным перемещением воздушных масс из Сибири через Урал в центр европейской России.Холода будут усиливаться ежедневно: к четвергу она достигнет семь-восемь градусов, а к субботе — на десять градусов.По словам Вильфанда, аномально холодная погода продлится, как минимум, до субботы. Также похолодает на юге европейской России. "Очень сложная погода. Сильных холодов нет, но в связи с этим понижением она сопровождается очень сильными осадками и ветровым режимом", - уточнил Вильфанд.
https://ria.ru/20210111/pogoda-1592509245.html
https://ria.ru/20210108/pokholodanie-1592283920.html
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Большую часть европейской части России, а также юг Западной Сибири ждут сильные морозы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
.
"В центре европейской России эта аномалия (отрицательная температурная аномалия на прогностической карте - ред.) закрашивается иссиня-черным цветом. Синим цветом закрашиваются отрицательные аномалии. Чем сильнее аномалии, тем гуще цвет. Можно сказать, что центр европейской России просто посинеет от холода", - сказал Вильфанд.
Как уточнил метеоролог, "посинеет" Северо-Западный федеральный округ, Центральный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Уральский федеральных округ и юг Западной Сибири. Последний раз такие сильные похолодания там наблюдались пять лет назад, отметил он.
"Там температура ниже нормы на 7-10 градусов… Особенно это необычно для европейской России, потому что уже давно таких холодов не было", - сказал Вильфанд.
Ученый пояснил, что такая ситуация вызвана нехарактерным перемещением воздушных масс из Сибири через Урал в центр европейской России.
"Этот процесс уже начался, в понедельник продолжился, и сибирский воздух будет перемещаться в течение всей недели. Затем опять нестандартная ситуация, и в результате в центре европейской России температура будет низкая, температурный фон будет на шесть-десять градусов ниже нормы. За декаду с 12 по 21 число температура будет ниже нормы на шесть-восемь градусов… Минимума температуры достигнут в конце рабочей недели - в пятницу и субботу", - рассказал Вильфанд.
Холода будут усиливаться ежедневно: к четвергу она достигнет семь-восемь градусов, а к субботе — на десять градусов.
По словам Вильфанда, аномально холодная погода продлится, как минимум, до субботы. Также похолодает на юге европейской России. "Очень сложная погода. Сильных холодов нет, но в связи с этим понижением она сопровождается очень сильными осадками и ветровым режимом", - уточнил Вильфанд.