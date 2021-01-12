https://ria.ru/20210112/pogoda-1592652130.html

Вильфанд пообещал "иссиня-черные" морозы

Вильфанд пообещал "иссиня-черные" морозы

Большую часть европейской части России, а также юг Западной Сибири ждут сильные морозы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T00:03

2021-01-12T00:03

2021-01-12T00:31

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Большую часть европейской части России, а также юг Западной Сибири ждут сильные морозы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Как уточнил метеоролог, "посинеет" Северо-Западный федеральный округ, Центральный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Уральский федеральных округ и юг Западной Сибири. Последний раз такие сильные похолодания там наблюдались пять лет назад, отметил он."Там температура ниже нормы на 7-10 градусов… Особенно это необычно для европейской России, потому что уже давно таких холодов не было", - сказал Вильфанд.Ученый пояснил, что такая ситуация вызвана нехарактерным перемещением воздушных масс из Сибири через Урал в центр европейской России.Холода будут усиливаться ежедневно: к четвергу она достигнет семь-восемь градусов, а к субботе — на десять градусов.По словам Вильфанда, аномально холодная погода продлится, как минимум, до субботы. Также похолодает на юге европейской России. "Очень сложная погода. Сильных холодов нет, но в связи с этим понижением она сопровождается очень сильными осадками и ветровым режимом", - уточнил Вильфанд.

https://ria.ru/20210111/pogoda-1592509245.html

https://ria.ru/20210108/pokholodanie-1592283920.html

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество