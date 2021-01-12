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В Пермском крае будут судить подростка, обвиняемого в убийстве девочки
В Пермском крае будут судить подростка, обвиняемого в убийстве девочки
Обвиняемый в убийстве и изнасиловании 10-летней девочки в Пермском крае подросток предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T11:07
2021-01-12T11:07
следственный комитет россии (ск рф)
пермский край
происшествия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве и изнасиловании 10-летней девочки в Пермском крае подросток предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ."Завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Чусовского городского округа... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Отмечается, что подросток обвиняется в изнасиловании потерпевшей, сексуальном насилии и убийстве.По данным следствия, в августе 2020 года пьяный подросток встретил знакомую девочку, которую отвёл в безлюдное место, где изнасиловал и совершил иные насильственные действия. Как отметили в СК, "скрывая совершённые им преступления, обвиняемый причинил малолетней потерпевшей телесные повреждения, от которых она скончалась на месте".Отмечается, что после сообщения о пропаже ребенка правоохранители завели уголовное дело и организовали ее поиски, в которых обвиняемый принимал активное участие. В ходе следствия подросток "под тяжестью собранных доказательств лично сообщил следователям о совершённых им преступлениях", с применением видеозаписи им была добровольно дана явка с повинной. Добавляется, что в ходе следствия обвиняемый признавал свою вину в совершении преступлений.Кроме того, следователем допрошено более 20 свидетелей, проведены две проверки показаний на месте, проведено восемь судебных экспертиз, согласно заключению одной из которых на одежде обвиняемого была обнаружена кровь девочки.
https://ria.ru/20200528/1572099092.html
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пермский край
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следственный комитет россии (ск рф), пермский край, происшествия

В Пермском крае будут судить подростка, обвиняемого в убийстве девочки

11:07 12.01.2021
 
© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве и изнасиловании 10-летней девочки в Пермском крае подросток предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Чусовского городского округа... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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В Воронежской области подросток убил девятилетнюю девочку
Отмечается, что подросток обвиняется в изнасиловании потерпевшей, сексуальном насилии и убийстве.
По данным следствия, в августе 2020 года пьяный подросток встретил знакомую девочку, которую отвёл в безлюдное место, где изнасиловал и совершил иные насильственные действия. Как отметили в СК, "скрывая совершённые им преступления, обвиняемый причинил малолетней потерпевшей телесные повреждения, от которых она скончалась на месте".
Отмечается, что после сообщения о пропаже ребенка правоохранители завели уголовное дело и организовали ее поиски, в которых обвиняемый принимал активное участие. В ходе следствия подросток "под тяжестью собранных доказательств лично сообщил следователям о совершённых им преступлениях", с применением видеозаписи им была добровольно дана явка с повинной. Добавляется, что в ходе следствия обвиняемый признавал свою вину в совершении преступлений.
Кроме того, следователем допрошено более 20 свидетелей, проведены две проверки показаний на месте, проведено восемь судебных экспертиз, согласно заключению одной из которых на одежде обвиняемого была обнаружена кровь девочки.
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Следственный комитет России (СК РФ)Пермский крайПроисшествия
 
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