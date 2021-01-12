https://ria.ru/20210112/peterburg-1592724373.html

Власти Санкт-Петербурга рассказали о загруженности отелей в каникулы

Власти Санкт-Петербурга рассказали о загруженности отелей в каникулы

В Санкт-Петербурге в новогодние праздники загруженность отелей составила в среднем около 20 процентов, сообщает городской комитет по развитию туризма. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T17:04

2021-01-12T17:04

2021-01-12T17:04

туризм

туризм

ленинградский зоопарк

москва

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. В Санкт-Петербурге в новогодние праздники загруженность отелей составила в среднем около 20 процентов, сообщает городской комитет по развитию туризма."Загруженность отелей в этом году в новогодние каникулы составила в среднем 18-20 процентов. Загородные гостиницы были заполнены на 25-40 процентов. Для гостей, приехавших в Петербург, работали наши туристско-информационные центры. Помимо сведений о городе, сотрудники ТИЦ проводили информационную кампанию в рамках программы Safe Travels SPb (безопасное путешествие) и информировали о необходимости соблюдения туристами профилактических мер", — отметил председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.По информации туристско-информационных центров, с 30 декабря по 8 января больше всего путешественников — 62 процента — прибыли из Москвы, 7,4 процента — из Читы, по 4,4 процента — из Новосибирска и Екатеринбурга, по три процента — из Перми и Якутска.В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Петербурге с 30 декабря по 10 января были закрыты для посетителей музеи, выставки, концертные площадки и зоопарк. С 30 декабря по 3 января полностью приостанавливалась работа ресторанов, кафе и баров. Также была запрещена работа театров, которым в рамках смягчения мер по COVID-19 впоследствии разрешили принимать зрителей с 7 января при условии, что залы могут быть заполнены максимум на четверть. Власти просили туристов воздержаться от поездки в город на новогодние каникулы и позаботиться о собственном самочувствии и здоровье жителей северной столицы.

https://ria.ru/20210112/priroda-1589709473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, ленинградский зоопарк, москва, новосибирск, пермь