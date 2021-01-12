https://ria.ru/20210112/peregovory-1592787017.html
Советники лидеров "нормандской четверки" провели переговоры в Берлине
Советники лидеров "нормандской четверки" провели переговоры в Берлине
Переговоры политических советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине завершились, сообщили журналистам в посольстве РФ в Германии. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T21:35
2021-01-12T21:35
2021-01-12T21:35
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БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Переговоры политических советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине завершились, сообщили журналистам в посольстве РФ в Германии."Переговоры завершились", - сказали в посольстве.Переговоры начались в 13.00 (15.00 мск), они длились более шести часов. С российской стороны в них принял участие замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Предметом встречи стало обсуждение реализации итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулированию конфликта.На первом за три года саммите "нормандского формата", прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе.
https://ria.ru/20210111/soglasheniya-1592568397.html
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дмитрий козак, германия, париж, берлин (город), в мире