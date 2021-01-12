Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210112/otravlenie-1592796104.html
Власти Буйнакска назвали возможную причину отравления детей
Власти Буйнакска назвали возможную причину отравления детей
Испорченные подарочные наборы могли стать причиной массового отравления детей в дагестанском Буйнакске, рассказал РИА Новости мэр города Исламудин Нургудаев. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T23:51
2021-01-12T23:51
следственный комитет россии (ск рф)
буйнакск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147995/07/1479950747_0:320:3280:2165_1920x0_80_0_0_92b8197bb22b9f2a21807a7679cfd394.jpg
МАХАЧКАЛА, 12 янв – РИА Новости. Испорченные подарочные наборы могли стать причиной массового отравления детей в дагестанском Буйнакске, рассказал РИА Новости мэр города Исламудин Нургудаев.Отравившиеся дети начали поступать в городскую детскую больницу Буйнакска во вторник, самому взрослому из них 13 лет, самому младшему – 2 года. По последним данным администрации города, число отравившихся детей возросло до 50. СК проводит доследственную проверку по факту массового отравления детей, одной из возможных причин отравления была названа вода."Причиной отравления детей могли стать подарочные наборы с просроченными продуктами. Некоторые родители называют причиной отравления мандарины, другие - сок. Одной из основных причин отравления рассматривается и вода из-под крана. Пока не получим результаты анализов, однозначно что-то утверждать не можем", – рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210105/gaz-1592007646.html
буйнакск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/147995/07/1479950747_0:12:3280:2472_1920x0_80_0_0_536921d18e040581d3a4b0aa557200bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), буйнакск, происшествия

Власти Буйнакска назвали возможную причину отравления детей

23:51 12.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 12 янв – РИА Новости. Испорченные подарочные наборы могли стать причиной массового отравления детей в дагестанском Буйнакске, рассказал РИА Новости мэр города Исламудин Нургудаев.
Отравившиеся дети начали поступать в городскую детскую больницу Буйнакска во вторник, самому взрослому из них 13 лет, самому младшему – 2 года. По последним данным администрации города, число отравившихся детей возросло до 50. СК проводит доследственную проверку по факту массового отравления детей, одной из возможных причин отравления была названа вода.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
5 января, 01:02
В Саратове четыре ребенка и двое взрослых отравились угарным газом
"Причиной отравления детей могли стать подарочные наборы с просроченными продуктами. Некоторые родители называют причиной отравления мандарины, другие - сок. Одной из основных причин отравления рассматривается и вода из-под крана. Пока не получим результаты анализов, однозначно что-то утверждать не можем", – рассказал собеседник агентства.
 
Следственный комитет России (СК РФ)БуйнакскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16Источник: в красноярской краевой больнице проводят обыски
07:14Палата представителей призвала Пенса отстранить Трампа от власти
07:04Банки опасаются оттока средств клиентов из-за выпуска цифрового рубля
07:03Российские ученые предложили делать броню для танков из проволоки
07:02В Госдуме предложили повысить возраст студентов-бюджетников
06:56Уже четыре республиканца готовы проголосовать за импичмент Трампу
06:42Импичмент Трампу вынесли на пленарное заседание палаты представителей
06:39СМИ: США угрожают компаниям из ЕС санкциями из-за "Северного потока — 2"
06:33"Сбер" показал, как можно провериться на COVID-19 по кашлю за минуту
06:28Россиянин отреагировал на объявление в розыск из-за взрыва в Бейруте
06:27"Танк на стероидах": немецкий журналист оценил БМПТ "Терминатор"
06:25Движение на внешней стороне МКАД ограничено из-за ДТП с тремя грузовиками
06:07Шесть человек находятся в реанимации после пожара в Новосибирской области
06:05ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов
06:04Вирусолог рассказал о зимнем плато по COVID-19
05:55Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне
05:07Netflix пообещал выпускать новый фильм каждую неделю
05:06В Новосибирской области пять детей попали в больницу после пожара в доме
04:57Пелоси назначила обвинителей на процессе по импичменту Трампу в сенате
04:51"Украинский патриот" из Крыма объяснил неготовность уехать с полуострова
Лента новостейМолния