https://ria.ru/20210112/otravlenie-1592796104.html

Власти Буйнакска назвали возможную причину отравления детей

Власти Буйнакска назвали возможную причину отравления детей

Испорченные подарочные наборы могли стать причиной массового отравления детей в дагестанском Буйнакске, рассказал РИА Новости мэр города Исламудин Нургудаев. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T23:51

2021-01-12T23:51

2021-01-12T23:51

следственный комитет россии (ск рф)

буйнакск

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 12 янв – РИА Новости. Испорченные подарочные наборы могли стать причиной массового отравления детей в дагестанском Буйнакске, рассказал РИА Новости мэр города Исламудин Нургудаев.Отравившиеся дети начали поступать в городскую детскую больницу Буйнакска во вторник, самому взрослому из них 13 лет, самому младшему – 2 года. По последним данным администрации города, число отравившихся детей возросло до 50. СК проводит доследственную проверку по факту массового отравления детей, одной из возможных причин отравления была названа вода."Причиной отравления детей могли стать подарочные наборы с просроченными продуктами. Некоторые родители называют причиной отравления мандарины, другие - сок. Одной из основных причин отравления рассматривается и вода из-под крана. Пока не получим результаты анализов, однозначно что-то утверждать не можем", – рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210105/gaz-1592007646.html

буйнакск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), буйнакск, происшествия