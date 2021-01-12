https://ria.ru/20210112/oslozhneniya-1592764686.html

В Финляндии выявили восемь случаев осложнений из-за вакцины от COVID-19

В Финляндии выявили восемь случаев осложнений из-за вакцины от COVID-19

Финские медики сообщили, что в стране использовано около 45 тысяч доз вакцины от коронавируса, при этом за неделю зарегистрировано восемь различных осложнений,... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T18:33

2021-01-12T18:33

2021-01-12T18:33

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

pfizer, inc.

финляндия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/08/1592299627_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ea6c5b20102636b813dca63f9db033dd.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 12 янв - РИА Новости. Финские медики сообщили, что в стране использовано около 45 тысяч доз вакцины от коронавируса, при этом за неделю зарегистрировано восемь различных осложнений, включая анафилактический шок."По оценкам THL, на сегодняшний день (12 января) были введены примерно 45 тысяч доз вакцин от коронавируса. Информация обновляется ретроспективно, и поэтому фактическая доза превышает заявленную", - говорится в сообщении Национального института здравоохранения и социального обеспечения (THL).В Финляндии вакцинации подлежат 4,5 миллиона человек.Агентство безопасности и развития в области фармацевтики Fimea получило восемь сообщений о негативной реакции на прививку от коронавируса за последнюю неделю."Fimea получило восемь сообщений о негативной реакции на прививку от коронавируса. В трех случаях говорилось о серьезных последствиях: о сильной аллергической реакции или анафилактическом шоке, который является одним из наиболее опасных осложнений лекарственной аллергии", - говорится в сообщении организации.Вакцинация от коронавируса началась в Финляндии 27 декабря с использованием препарата, произведенного американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/oslozhnenie-1592752128.html

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, pfizer, inc., финляндия, в мире