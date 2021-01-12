https://ria.ru/20210112/oslozhneniya-1592764686.html
В Финляндии выявили восемь случаев осложнений из-за вакцины от COVID-19
В Финляндии выявили восемь случаев осложнений из-за вакцины от COVID-19
Финские медики сообщили, что в стране использовано около 45 тысяч доз вакцины от коронавируса, при этом за неделю зарегистрировано восемь различных осложнений,... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T18:33
2021-01-12T18:33
2021-01-12T18:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
pfizer, inc.
финляндия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/08/1592299627_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ea6c5b20102636b813dca63f9db033dd.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 12 янв - РИА Новости. Финские медики сообщили, что в стране использовано около 45 тысяч доз вакцины от коронавируса, при этом за неделю зарегистрировано восемь различных осложнений, включая анафилактический шок."По оценкам THL, на сегодняшний день (12 января) были введены примерно 45 тысяч доз вакцин от коронавируса. Информация обновляется ретроспективно, и поэтому фактическая доза превышает заявленную", - говорится в сообщении Национального института здравоохранения и социального обеспечения (THL).В Финляндии вакцинации подлежат 4,5 миллиона человек.Агентство безопасности и развития в области фармацевтики Fimea получило восемь сообщений о негативной реакции на прививку от коронавируса за последнюю неделю."Fimea получило восемь сообщений о негативной реакции на прививку от коронавируса. В трех случаях говорилось о серьезных последствиях: о сильной аллергической реакции или анафилактическом шоке, который является одним из наиболее опасных осложнений лекарственной аллергии", - говорится в сообщении организации.Вакцинация от коронавируса началась в Финляндии 27 декабря с использованием препарата, произведенного американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210112/oslozhnenie-1592752128.html
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/08/1592299627_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e27f993b73af0607227089be320b002.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, pfizer, inc., финляндия, в мире
ХЕЛЬСИНКИ, 12 янв - РИА Новости. Финские медики сообщили, что в стране использовано около 45 тысяч доз вакцины от коронавируса, при этом за неделю зарегистрировано восемь различных осложнений, включая анафилактический шок.
"По оценкам THL, на сегодняшний день (12 января) были введены примерно 45 тысяч доз вакцин от коронавируса. Информация обновляется ретроспективно, и поэтому фактическая доза превышает заявленную", - говорится в сообщении Национального института здравоохранения и социального обеспечения (THL).
В Финляндии
вакцинации подлежат 4,5 миллиона человек.
Агентство безопасности и развития в области фармацевтики Fimea получило восемь сообщений о негативной реакции на прививку от коронавируса за последнюю неделю.
"Fimea получило восемь сообщений о негативной реакции на прививку от коронавируса. В трех случаях говорилось о серьезных последствиях: о сильной аллергической реакции или анафилактическом шоке, который является одним из наиболее опасных осложнений лекарственной аллергии", - говорится в сообщении организации.
Вакцинация от коронавируса началась в Финляндии 27 декабря с использованием препарата, произведенного американской компанией Pfizer
и ее немецким партнером BioNTech.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.