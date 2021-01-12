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Защита продолжит обжаловать приговор по делу "Нового величия"
Защита продолжит обжаловать приговор по делу "Нового величия"
Защита продолжит оспаривать приговор по делу "Нового величия", заявил РИА Новости адвокат осужденного условно фигуранта Александр Борков. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T14:20
2021-01-12T19:34
новое величие
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Защита продолжит оспаривать приговор по делу "Нового величия", заявил РИА Новости адвокат осужденного условно фигуранта Александр Борков.Сегодня Мосгорсуд снизил на 3 месяца сроки в колонии Руслану Костыленкову (6 лет 9 месяцев вместо 7 лет) и Петру Карамзину (6 лет 3 месяца вместо 6,5 лет). Наказание Вячеславу Крюкову, получившему 6 лет колонии, и еще четверым подсудимым с условными сроками не изменилось.В ходе прений адвокаты настаивали на том, что приговор Люблинского суда вынесен незаконно и содержит множество процессуальных нарушений. Прокуратура же отмечала, что нарушений процессуальных прав участников по делу допущено не было.В августе 2020 года Люблинский суд Москвы признал семь молодых людей виновными в организации экстремистской организации "Новое величие" и назначил им от условных сроков до семи лет колонии. Суд пришел к выводу, что фигуранты намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот. Сами подсудимые утверждают, что идею создания подобной организации им "подсказали" внедренные сотрудники полиции и ФСБ.Обе стороны остались недовольны вынесенным решением и подали апелляционные жалобы. Прокуратура отметила, что "в отношении нескольких осужденных в приговоре допущена техническая ошибка в измерительной единице при назначении наказания", а адвокаты осужденных потребовали оправдания.В конце октября 2020 года Люблинский суд Москвы приговорил еще одного фигуранта - Павла Ребровского - к шести годам колонии общего режима с ограничением свободы на год. Это уже второе рассмотрение его дела. В апреле 2019 года в рамках заключенного досудебного соглашения он получил 2,5 года колонии, но впоследствии пожаловался на давление следствия и отказался от признания вины и показаний против предполагаемых соучастников. Приговор отменили, а дело отправили на пересмотр.
https://ria.ru/20201211/sledstvie-1588834434.html
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новое величие, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

Защита продолжит обжаловать приговор по делу "Нового величия"

14:20 12.01.2021 (обновлено: 19:34 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФигуранты дела "Нового величия" во время оглашения приговора в Люблинском суде города Москвы. 6 августа 2020
Фигуранты дела Нового величия во время оглашения приговора в Люблинском суде города Москвы. 6 августа 2020 - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Защита продолжит оспаривать приговор по делу "Нового величия", заявил РИА Новости адвокат осужденного условно фигуранта Александр Борков.
Сегодня Мосгорсуд снизил на 3 месяца сроки в колонии Руслану Костыленкову (6 лет 9 месяцев вместо 7 лет) и Петру Карамзину (6 лет 3 месяца вместо 6,5 лет). Наказание Вячеславу Крюкову, получившему 6 лет колонии, и еще четверым подсудимым с условными сроками не изменилось.

"Будем обжаловать новый приговор, это наше коллегиальное решение", - сказал защитник Дмитрия Полетаева.

В ходе прений адвокаты настаивали на том, что приговор Люблинского суда вынесен незаконно и содержит множество процессуальных нарушений. Прокуратура же отмечала, что нарушений процессуальных прав участников по делу допущено не было.
В августе 2020 года Люблинский суд Москвы признал семь молодых людей виновными в организации экстремистской организации "Новое величие" и назначил им от условных сроков до семи лет колонии. Суд пришел к выводу, что фигуранты намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот. Сами подсудимые утверждают, что идею создания подобной организации им "подсказали" внедренные сотрудники полиции и ФСБ.
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Обе стороны остались недовольны вынесенным решением и подали апелляционные жалобы. Прокуратура отметила, что "в отношении нескольких осужденных в приговоре допущена техническая ошибка в измерительной единице при назначении наказания", а адвокаты осужденных потребовали оправдания.
В конце октября 2020 года Люблинский суд Москвы приговорил еще одного фигуранта - Павла Ребровского - к шести годам колонии общего режима с ограничением свободы на год. Это уже второе рассмотрение его дела. В апреле 2019 года в рамках заключенного досудебного соглашения он получил 2,5 года колонии, но впоследствии пожаловался на давление следствия и отказался от признания вины и показаний против предполагаемых соучастников. Приговор отменили, а дело отправили на пересмотр.
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