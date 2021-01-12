https://ria.ru/20210112/obonyanie-1592655661.html

Потеря обоняния оказалась симптомом неизлечимой болезни

Потеря обоняния оказалась симптомом неизлечимой болезни

Потеря обоняния является ранним симптомом неизлечимой болезни Паркинсона, сообщает Express. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T01:24

2021-01-12T01:24

2021-01-12T01:24

наука

болезнь паркинсона

весь мир

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Потеря обоняния является ранним симптомом неизлечимой болезни Паркинсона, сообщает Express.По данным Фонда Паркинсона, пациенты с этим недугом зачастую указывали, что за несколько лет до развития тремора или других проблем с координацией у них были пропадало обоняние. Как отмечается, данный симптом ощущают не все пациенты, однако исследование показало, что 90 процентов людей с болезнью Паркинсона не чувствуют запахи.Ученые подсчитали, что в некоторых случаях потеря обоняния может произойти за десять лет до того, как будет диагностирована болезнь Паркинсона.Болезнь Паркинсона - медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы. Основные симптомы заболевания включают двигательные нарушения, мышечную ригидность (повышенный тонус), тремор в состоянии покоя. Носители патологии переживают не только вегетативные, но и аффективные расстройства.Современная медицина пока не может излечить заболевание (этиологическая или патогенетическая терапия), однако существующие методы консервативного и оперативного лечения позволяют значительно улучшить качество жизни больных и замедлить прогрессирование болезни.

https://radiosputnik.ria.ru/20201130/parkinson-1586894729.html

https://ria.ru/20201112/zdorove-1584209542.html

весь мир

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

болезнь паркинсона, весь мир