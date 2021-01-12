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https://ria.ru/20210112/niderlandy-1592623622.html
В Нидерландах после запрета фейерверков резко снизилось число травм
В Нидерландах после запрета фейерверков резко снизилось число травм
В Нидерландах после введения уголовной ответственности за запуск фейерверков в новогодние праздники на 70 процентов снизилось число "пиротехнических" травм,... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T03:53
2021-01-12T03:53
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Нидерландах после введения уголовной ответственности за запуск фейерверков в новогодние праздники на 70 процентов снизилось число "пиротехнических" травм, сообщает "ЕвроПульс".По данным больниц и семейных врачей, в этом году за помощью обратилось около 400 человек, а каждый Новый год травмы получали в среднем около 1,3 тысяч любителей салютов.Больше 65 процентов пострадавших в этом году были младше 20 лет. В 40 процентах случаев причиной похода к врачу были ожоги, чуть реже – травмы глаз.Власти Нидерландов отметили, что несмотря на не слишком аккуратное следование жителей запрету, его основная задача была выполнена: службы скорой помощи получили на треть меньше вызовов, чем в обычный Новый год. Значит, больше медиков смогли заниматься пациентами с COVID-19 или просто отдохнуть. Теперь запрет фейерверков на новогодних праздниках может стать постоянным.
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туризм, новости - туризм, новый год, нидерланды

В Нидерландах после запрета фейерверков резко снизилось число травм

03:53 12.01.2021
 
© AFP 2020 / Sem van der WalВо время празднования Нового года в Бинненхофе в Гааге, Нидерланды. 1 января 2018
Во время празднования Нового года в Бинненхофе в Гааге, Нидерланды. 1 января 2018 - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© AFP 2020 / Sem van der Wal
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв РИА Новости. В Нидерландах после введения уголовной ответственности за запуск фейерверков в новогодние праздники на 70 процентов снизилось число "пиротехнических" травм, сообщает "ЕвроПульс".
По данным больниц и семейных врачей, в этом году за помощью обратилось около 400 человек, а каждый Новый год травмы получали в среднем около 1,3 тысяч любителей салютов.
Больше 65 процентов пострадавших в этом году были младше 20 лет. В 40 процентах случаев причиной похода к врачу были ожоги, чуть реже – травмы глаз.
Власти Нидерландов отметили, что несмотря на не слишком аккуратное следование жителей запрету, его основная задача была выполнена: службы скорой помощи получили на треть меньше вызовов, чем в обычный Новый год. Значит, больше медиков смогли заниматься пациентами с COVID-19 или просто отдохнуть. Теперь запрет фейерверков на новогодних праздниках может стать постоянным.
Brouwerij 't IJ - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
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