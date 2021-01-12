https://ria.ru/20210112/niderlandy-1592623622.html

В Нидерландах после запрета фейерверков резко снизилось число травм

В Нидерландах после запрета фейерверков резко снизилось число травм

В Нидерландах после введения уголовной ответственности за запуск фейерверков в новогодние праздники на 70 процентов снизилось число "пиротехнических" травм,... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T03:53

2021-01-12T03:53

2021-01-12T03:53

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Нидерландах после введения уголовной ответственности за запуск фейерверков в новогодние праздники на 70 процентов снизилось число "пиротехнических" травм, сообщает "ЕвроПульс".По данным больниц и семейных врачей, в этом году за помощью обратилось около 400 человек, а каждый Новый год травмы получали в среднем около 1,3 тысяч любителей салютов.Больше 65 процентов пострадавших в этом году были младше 20 лет. В 40 процентах случаев причиной похода к врачу были ожоги, чуть реже – травмы глаз.Власти Нидерландов отметили, что несмотря на не слишком аккуратное следование жителей запрету, его основная задача была выполнена: службы скорой помощи получили на треть меньше вызовов, чем в обычный Новый год. Значит, больше медиков смогли заниматься пациентами с COVID-19 или просто отдохнуть. Теперь запрет фейерверков на новогодних праздниках может стать постоянным.

https://ria.ru/20201229/niderlandy-1591255711.html

нидерланды

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