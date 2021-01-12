https://ria.ru/20210112/napadenie-1592785550.html
В Москве мужчина напал с ножом на полицейских
В Москве мужчина напал с ножом на полицейских
Мужчина с ножом напал на полицейских, которых вызвали работники скорой помощи, приехавшие на вызов в московскую квартиру, в результате нападавший был застрелен, РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T21:15
2021-01-12T21:15
2021-01-12T23:31
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Мужчина с ножом напал на полицейских, которых вызвали работники скорой помощи, приехавшие на вызов в московскую квартиру, в результате нападавший был застрелен, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.По версии следствия, во вторник сотрудники полиции по вызову бригады скорой помощи прибыли в квартиру дома по Гурьевскому проезду в Москве, где мужчина в неадекватном состоянии вел себя агрессивно по отношению к медицинскому персоналу и соседям, на предупреждения не реагировал."После чего мужчина, имея при себе нож и высказывая угрозы убийством окружающим, совершил нападение на сотрудников полиции. Сотрудниками полиции был произведен предупредительный выстрел, после чего было применено табельное оружие. От полученного ранения нападавший скончался на месте", — сказала Иванова.Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК России "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".Отмечается, что в настоящее время следователи и криминалисты столичного управления работают на месте происшествия. Мужчине будет назначена посмертно психолого-психиатрическая экспертиза.Как уточнили РИА Новости в московской полиции, ранее мужчина ранил себя ножом в голову."При виде полицейских мужчина продолжил вести себя агрессивно и попытался напасть на них, держа в руке нож, которым ранее уже нанес себе ранение головы", — сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
https://ria.ru/20201223/napadenie-1590530612.html
https://ria.ru/20210102/bolnitsa-1591842887.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
Мужчина с ножом напал на полицейских, которых вызвали работники скорой помощи, приехавшие на вызов в московскую квартиру, в результате нападавший был застрелен, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова
.
По версии следствия, во вторник сотрудники полиции по вызову бригады скорой помощи прибыли в квартиру дома по Гурьевскому проезду в Москве
, где мужчина в неадекватном состоянии вел себя агрессивно по отношению к медицинскому персоналу и соседям, на предупреждения не реагировал.
"После чего мужчина, имея при себе нож и высказывая угрозы убийством окружающим, совершил нападение на сотрудников полиции. Сотрудниками полиции был произведен предупредительный выстрел, после чего было применено табельное оружие. От полученного ранения нападавший скончался на месте", — сказала Иванова.
Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК России "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
Отмечается, что в настоящее время следователи и криминалисты столичного управления работают на месте происшествия. Мужчине будет назначена посмертно психолого-психиатрическая экспертиза.
Как уточнили РИА Новости в московской полиции, ранее мужчина ранил себя ножом в голову.
"При виде полицейских мужчина продолжил вести себя агрессивно и попытался напасть на них, держа в руке нож, которым ранее уже нанес себе ранение головы", — сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.