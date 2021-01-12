https://ria.ru/20210112/napadenie-1592785550.html

В Москве мужчина напал с ножом на полицейских

В Москве мужчина напал с ножом на полицейских

Мужчина с ножом напал на полицейских, которых вызвали работники скорой помощи, приехавшие на вызов в московскую квартиру, в результате нападавший был застрелен, РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T21:15

2021-01-12T21:15

2021-01-12T23:31

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Мужчина с ножом напал на полицейских, которых вызвали работники скорой помощи, приехавшие на вызов в московскую квартиру, в результате нападавший был застрелен, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.По версии следствия, во вторник сотрудники полиции по вызову бригады скорой помощи прибыли в квартиру дома по Гурьевскому проезду в Москве, где мужчина в неадекватном состоянии вел себя агрессивно по отношению к медицинскому персоналу и соседям, на предупреждения не реагировал."После чего мужчина, имея при себе нож и высказывая угрозы убийством окружающим, совершил нападение на сотрудников полиции. Сотрудниками полиции был произведен предупредительный выстрел, после чего было применено табельное оружие. От полученного ранения нападавший скончался на месте", — сказала Иванова.Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК России "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".Отмечается, что в настоящее время следователи и криминалисты столичного управления работают на месте происшествия. Мужчине будет назначена посмертно психолого-психиатрическая экспертиза.Как уточнили РИА Новости в московской полиции, ранее мужчина ранил себя ножом в голову."При виде полицейских мужчина продолжил вести себя агрессивно и попытался напасть на них, держа в руке нож, которым ранее уже нанес себе ранение головы", — сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

https://ria.ru/20201223/napadenie-1590530612.html

https://ria.ru/20210102/bolnitsa-1591842887.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия