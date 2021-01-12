https://ria.ru/20210112/mutatsii-1592720699.html

Врач объяснил 18 мутаций коронавируса у россиянки

Врач объяснил 18 мутаций коронавируса у россиянки

Мутации коронавируса чаще возникают в организме людей, страдающих от иммунодефицита. Об этом заявил URA.ru иммунолог Владимир Болибок. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T14:24

2021-01-12T14:24

2021-01-12T16:58

распространение нового коронавируса

владимир болибок

коронавирус covid-19

воз

бразилия

индия

сша

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Мутации коронавируса чаще возникают в организме людей, страдающих от иммунодефицита. Об этом заявил URA.ru иммунолог Владимир Болибок.По словам специалиста, женщина, у которой обнаружили 18 мутаций COVID-19, страдала от лимфомы IV стадии, злокачественной опухоли из клеток иммунной системы — лимфоцитов. Врач объяснил, что пониженное количество иммунных клеток приводит к тому, что у человека вырабатывается меньше антител. В ослабленном организме коронавирус проходит через несколько циклов размножения и у него возникает мутация.По последним данным ВОЗ, коронавирусом заразились более 89 миллионов человек, свыше 1,9 миллиона скончались. Больше всего случаев зафиксировано в США, Индии и Бразилии. Эти страны лидируют по числу жертв болезни.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/koronavirus-1592677835.html

бразилия

индия

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир болибок, коронавирус covid-19, воз, бразилия, индия, сша