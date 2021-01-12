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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210112/mutatsii-1592720699.html
Врач объяснил 18 мутаций коронавируса у россиянки
Врач объяснил 18 мутаций коронавируса у россиянки
Мутации коронавируса чаще возникают в организме людей, страдающих от иммунодефицита. Об этом заявил URA.ru иммунолог Владимир Болибок. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T14:24
2021-01-12T16:58
распространение нового коронавируса
владимир болибок
коронавирус covid-19
воз
бразилия
индия
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Мутации коронавируса чаще возникают в организме людей, страдающих от иммунодефицита. Об этом заявил URA.ru иммунолог Владимир Болибок.По словам специалиста, женщина, у которой обнаружили 18 мутаций COVID-19, страдала от лимфомы IV стадии, злокачественной опухоли из клеток иммунной системы — лимфоцитов. Врач объяснил, что пониженное количество иммунных клеток приводит к тому, что у человека вырабатывается меньше антител. В ослабленном организме коронавирус проходит через несколько циклов размножения и у него возникает мутация.По последним данным ВОЗ, коронавирусом заразились более 89 миллионов человек, свыше 1,9 миллиона скончались. Больше всего случаев зафиксировано в США, Индии и Бразилии. Эти страны лидируют по числу жертв болезни.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владимир болибок, коронавирус covid-19, воз, бразилия, индия, сша

Врач объяснил 18 мутаций коронавируса у россиянки

14:24 12.01.2021 (обновлено: 16:58 12.01.2021)
 
© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Мутации коронавируса чаще возникают в организме людей, страдающих от иммунодефицита. Об этом заявил URA.ru иммунолог Владимир Болибок.
По словам специалиста, женщина, у которой обнаружили 18 мутаций COVID-19, страдала от лимфомы IV стадии, злокачественной опухоли из клеток иммунной системы — лимфоцитов.

"Ее лечили ритуксимабом. Это моноклональное антитело. По сути дела, ей убили часть клеток иммунной системы, и злокачественных, и здоровых. Именно тех клеток, которые отвечают за выработку антител, то есть ее иммунная система не могла вырабатывать вообще никакие антитела", — рассказал Болибок.

Врач объяснил, что пониженное количество иммунных клеток приводит к тому, что у человека вырабатывается меньше антител. В ослабленном организме коронавирус проходит через несколько циклов размножения и у него возникает мутация.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВладимир БолибокКоронавирус COVID-19ВОЗБразилияИндияСША
 
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