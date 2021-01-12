https://ria.ru/20210112/mutatsii-1592720699.html
Врач объяснил 18 мутаций коронавируса у россиянки
Врач объяснил 18 мутаций коронавируса у россиянки
Мутации коронавируса чаще возникают в организме людей, страдающих от иммунодефицита. Об этом заявил URA.ru иммунолог Владимир Болибок. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T14:24
2021-01-12T14:24
2021-01-12T16:58
распространение нового коронавируса
владимир болибок
коронавирус covid-19
воз
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сша
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Мутации коронавируса чаще возникают в организме людей, страдающих от иммунодефицита. Об этом заявил URA.ru иммунолог Владимир Болибок.По словам специалиста, женщина, у которой обнаружили 18 мутаций COVID-19, страдала от лимфомы IV стадии, злокачественной опухоли из клеток иммунной системы — лимфоцитов. Врач объяснил, что пониженное количество иммунных клеток приводит к тому, что у человека вырабатывается меньше антител. В ослабленном организме коронавирус проходит через несколько циклов размножения и у него возникает мутация.По последним данным ВОЗ, коронавирусом заразились более 89 миллионов человек, свыше 1,9 миллиона скончались. Больше всего случаев зафиксировано в США, Индии и Бразилии. Эти страны лидируют по числу жертв болезни.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20210112/koronavirus-1592677835.html
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владимир болибок, коронавирус covid-19, воз, бразилия, индия, сша