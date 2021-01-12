https://ria.ru/20210112/meditsina-1592710949.html
Мурашко оценил работу медицинских служб в новогодние праздники
Мурашко оценил работу медицинских служб в новогодние праздники
В период новогодних праздников медслужба в полном объеме оказывала помощь гражданам, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T13:25
2021-01-12T13:25
2021-01-12T13:25
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В период новогодних праздников медслужба в полном объеме оказывала помощь гражданам, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В период новогодних праздников медицинская служба в полном объеме оказывала медицинскую помощь гражданам Российской Федерации. В связи с традиционным ростом числа обращений, связанных с травмами, интоксикациями, отравлениями, мы заблаговременно выполнили подготовительные меры, и во всех регионах были усилены медицинские бригады, что позволило нам проходить праздничный период без крупных каких-то ситуаций", - рассказал Мурашко на президиуме Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210112/prazdniki-1592709378.html
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