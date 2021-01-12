https://ria.ru/20210112/lukashenko-1592757291.html
Лукашенко заявил о готовности к диалогу с оппозицией, но не с предателями
Лукашенко заявил о готовности к диалогу с оппозицией, но не с предателями
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики готовы вести диалог по любым вопросам, в том числе касающимся конституционной реформы, с... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T18:01
2021-01-12T18:01
2021-01-12T18:15
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347970_0:108:2079:1277_1920x0_80_0_0_f410c9d3d592b7dd84050d826bd7f05d.jpg
МИНСК, 12 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики готовы вести диалог по любым вопросам, в том числе касающимся конституционной реформы, с оппозицией, но не с предателями.При этом он подчеркнул, что власти ни перед кем на колени не встанут."Еще раз подчеркиваю: готовы вести в этом плане диалог с любыми силами, оппозиционными, не оппозиционными, которые будут работать на то, чтобы в стране было лучше", - заявил Лукашенко.По его словам, нельзя построить страну и даже в Белоруссии "взять власть, основываясь на разрушении". Лукашенко уверен, что белорусы не потерпят "отката назад, разрушения". "А потом, как нам обещают, мы все это преодолеем и станем богатыми - так нигде не было и не будет. Соседние примеры говорят об обратном", - добавил глава республики.Ранее Лукашенко заявлял, что в проект новой конституции республики будет готов к концу текущего года, после чего его вынесут на рассмотрение граждан на референдуме. Между тем белорусская оппозиция заявляла, что уже подготовила свой проект избирательного кодекса и черновой вариант конституции.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Акции протеста продолжаются до сих пор. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Она и некоторые другие оппозиционеры после выборов из соображений безопасности выехали за пределы Белоруссии, откуда продолжают свою деятельность. Ряд представителей оппозиции в Белоруссии являются в республике фигурантами уголовных дел, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
https://ria.ru/20210110/konstitutsiya-1592453774.html
https://ria.ru/20210112/sanktsii-1592691336.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347970_58:0:2016:1468_1920x0_80_0_0_cfa0e5557c4884f91135c0dbc3a8e78c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 12 янв - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что власти республики готовы вести диалог по любым вопросам, в том числе касающимся конституционной реформы, с оппозицией, но не с предателями.
"Мы готовы разговаривать с любыми честными людьми. В том числе с оппозицией. Но не с предателями. Мы готовы вести диалог с любой оппозицией (вы это видели и знаете) по любым вопросам, начиная от конституционных изменений и заканчивая будущим нашей Беларуси", - сказал Лукашенко, его цитирует во вторник Sputnik Беларусь.
При этом он подчеркнул, что власти ни перед кем на колени не встанут.
"Еще раз подчеркиваю: готовы вести в этом плане диалог с любыми силами, оппозиционными, не оппозиционными, которые будут работать на то, чтобы в стране было лучше", - заявил Лукашенко.
По его словам, нельзя построить страну и даже в Белоруссии "взять власть, основываясь на разрушении". Лукашенко уверен, что белорусы не потерпят "отката назад, разрушения". "А потом, как нам обещают, мы все это преодолеем и станем богатыми - так нигде не было и не будет. Соседние примеры говорят об обратном", - добавил глава республики.
Ранее Лукашенко заявлял, что в проект новой конституции республики будет готов к концу текущего года, после чего его вынесут на рассмотрение граждан на референдуме. Между тем белорусская оппозиция заявляла, что уже подготовила свой проект избирательного кодекса и черновой вариант конституции.
После прошедших в Белоруссии
9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Акции протеста продолжаются до сих пор. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Она и некоторые другие оппозиционеры после выборов из соображений безопасности выехали за пределы Белоруссии, откуда продолжают свою деятельность. Ряд представителей оппозиции в Белоруссии являются в республике фигурантами уголовных дел, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.