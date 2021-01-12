https://ria.ru/20210112/lukashenko-1592757291.html

Лукашенко заявил о готовности к диалогу с оппозицией, но не с предателями

Лукашенко заявил о готовности к диалогу с оппозицией, но не с предателями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики готовы вести диалог по любым вопросам, в том числе касающимся конституционной реформы, с... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T18:01

2021-01-12T18:01

2021-01-12T18:15

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 12 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики готовы вести диалог по любым вопросам, в том числе касающимся конституционной реформы, с оппозицией, но не с предателями.При этом он подчеркнул, что власти ни перед кем на колени не встанут."Еще раз подчеркиваю: готовы вести в этом плане диалог с любыми силами, оппозиционными, не оппозиционными, которые будут работать на то, чтобы в стране было лучше", - заявил Лукашенко.По его словам, нельзя построить страну и даже в Белоруссии "взять власть, основываясь на разрушении". Лукашенко уверен, что белорусы не потерпят "отката назад, разрушения". "А потом, как нам обещают, мы все это преодолеем и станем богатыми - так нигде не было и не будет. Соседние примеры говорят об обратном", - добавил глава республики.Ранее Лукашенко заявлял, что в проект новой конституции республики будет готов к концу текущего года, после чего его вынесут на рассмотрение граждан на референдуме. Между тем белорусская оппозиция заявляла, что уже подготовила свой проект избирательного кодекса и черновой вариант конституции.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Акции протеста продолжаются до сих пор. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Она и некоторые другие оппозиционеры после выборов из соображений безопасности выехали за пределы Белоруссии, откуда продолжают свою деятельность. Ряд представителей оппозиции в Белоруссии являются в республике фигурантами уголовных дел, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.

https://ria.ru/20210110/konstitutsiya-1592453774.html

https://ria.ru/20210112/sanktsii-1592691336.html

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александр лукашенко, белоруссия, в мире