https://ria.ru/20210112/kvartirnyy-vopros-stroitel-besplatno-delaet-remont-veteranam-1592699877.html

Квартирный вопрос: строитель бесплатно делает ремонт ветеранам

Квартирный вопрос: строитель бесплатно делает ремонт ветеранам

В Екатеринбурге местный житель делает ремонт ветеранам за свой счет.

2021-01-12T12:19

2021-01-12T12:19

2021-01-12T12:19

ветераны

екатеринбург

видео

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Для этого строитель Антон Савчук организовал проект "Ремонт бесплатно". Он также помогает инвалидам, пенсионерам и многодетным семьям. 20-й по счету ремонт он сделал для ветеранов войны Тамары и Василия Гусевых. В квартире появились новые обои, освещение, мебель, окна и техника. Проект существует на деньги Антона и пожертвования неравнодушных спонсоров.

екатеринбург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Квартирный вопрос: строитель бесплатно делает ремонт ветеранам В Екатеринбурге местный житель делает ремонт ветеранам за свой счет. Для этого строитель Антон Савчук организовал проект "Ремонт бесплатно". Он также помогает инвалидам, пенсионерам и многодетным семьям. 20-ый по счету ремонт он сделал для ветеранов войны Тамары и Василия Гусевых. В квартире появились новые обои, освещение, мебель, окна и техника. Проект существует на деньги Антона и пожертвования неравнодушных спонсоров. 2021-01-12T12:19 true PT3M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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