https://ria.ru/20210112/kvartirnyy-vopros-stroitel-besplatno-delaet-remont-veteranam-1592699877.html
Квартирный вопрос: строитель бесплатно делает ремонт ветеранам
Квартирный вопрос: строитель бесплатно делает ремонт ветеранам
В Екатеринбурге местный житель делает ремонт ветеранам за свой счет.
2021-01-12T12:19
2021-01-12T12:19
2021-01-12T12:19
ветераны
екатеринбург
видео
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Для этого строитель Антон Савчук организовал проект "Ремонт бесплатно". Он также помогает инвалидам, пенсионерам и многодетным семьям. 20-й по счету ремонт он сделал для ветеранов войны Тамары и Василия Гусевых. В квартире появились новые обои, освещение, мебель, окна и техника. Проект существует на деньги Антона и пожертвования неравнодушных спонсоров.
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РИА Новости
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Квартирный вопрос: строитель бесплатно делает ремонт ветеранам
В Екатеринбурге местный житель делает ремонт ветеранам за свой счет.
Для этого строитель Антон Савчук организовал проект "Ремонт бесплатно". Он также помогает инвалидам, пенсионерам и многодетным семьям. 20-ый по счету ремонт он сделал для ветеранов войны Тамары и Василия Гусевых. В квартире появились новые обои, освещение, мебель, окна и техника. Проект существует на деньги Антона и пожертвования неравнодушных спонсоров.
2021-01-12T12:19
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PT3M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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видео, ветераны, екатеринбург, видео
Квартирный вопрос: строитель бесплатно делает ремонт ветеранам
В Екатеринбурге местный житель делает ремонт ветеранам за свой счет.